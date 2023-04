È finita tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia: “Rispetto e amicizia non bastano più” “Simone ed io non stiamo più insieme”, fanno sapere l’ex deputata Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta. È finita dopo nove anni d’amore, passati sotti ai riflettori e ai pregiudizi della gente: “Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie”.

A cura di Giulia Turco

È finita dopo nove anni d’amore la relazione tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta. Lei ex deputata del Partito Democratico, 63 anni, lui volto televisivo ex spogliarellista, 39 anni. Un amore che ha fatto parecchio parlare di sé, non solo per i 23 anni di differenza tra loro, ma per l’appartenenza a due mondi apparentemente inconciliabili. “Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i preconcetti”, si raccontano nel post che oggi sancisce la scelta di prendere due strade diverse. “Abbiamo subito danni morali e materiali, solo perché ci siamo amati”.

L’annuncio della separazione

“Simone ed io non stiamo più insieme”, scrive senza girarci troppo intorno Stefania Pezzopane, in un post congiunto pubblicato anche dall’ex compagno Simone Coccia Colaiuta. Una decisione, quella di lasciarsi, nata dalla consapevolezza di non essere fatti l’uno per l’altra, non abbastanza da pensare di condividere insieme il resto della loro vita. Ciò che hanno affrontato come coppia in questi nove anni d’amore, tuttavia, ha creato un affetto indissolubile, che non rinnegheranno mai.

“Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi. Abbiamo condiviso molte cose belle ed importanti, con tanto entusiasmo e curiosità. Non sono mancati momenti difficili, li abbiamo superati ogni volta, con coraggio e con un impegno sovrumano per difendere la nostra storia”, spiegano. È stata una scelta dolorosa, ma necessaria “per dedicarci alla cura di noi stessi, alle nostre singole vite, alle nostre attività, ai nostri figli, alle nostre famiglie, a quanto riterremo giusto per ciascuno di noi”.

La storia d’amore tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta

Il loro amore è iniziato nel 2014, ma è quattro anni dopo con la partecipazione di Simone al Grande Fratello 15 che la loro storia è finita particolarmente sotto ai riflettori, tanto da scatenare una reazione nell’allora deputata del Pd che lamentò un’eccessiva e morbosa attenzione rispetto alla loro vita privata: “Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse, strumentalmente e in modo così morboso, la mia storia d’amore per raccontare l’esperienza di Simone nella Casa”.

Era il GF di Barbara d’Urso e l’ex spogliarellista in seguito sarebbe diventato tra i protagonista di quegli anni nei salotti televisivi della conduttrice. Un anno dopo il reality, la coppia proprio a Barbara d’Urso annunciò l’intenzione di convolare a nozze. "Sono molto innamorata. Non riesco a capire perché ci siano curiosità morbose, dubbi. Penso sia una clamorosa ingiustizia quella contro di noi”, si sfogò Pezzopane “Perché dubitare, mistificare? Bisogna lasciare all'amore la possibilità di vivere, senza pregiudizi”. L’ex parlamentare aveva alle spalle le prime nozze con il concittadino aquilano Fulvio Angelini, dal quale ha avuto una figlia. Anche Coccia è stato sposato in precedenza e ha avuto un figlio. Il loro matrimonio non sarebbe mai stato celebrato.