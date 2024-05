Fedez annuncia LoveMI e fa ironia sul Concertone: “Non mi hanno invitato, chissà come mai!”

video suggerito

A cura di Redazione Music

Fedez

Mentre si sta svolgendo il Concertone del Primo Maggio Fedez annuncia che si terrà la nuova edizione del suo festival LoveMi, che con questo arriva alla terza edizione. Il rapper milanese lo ha annunciato nel gruppo segreto che ha su Instagram, gruppo da cui latita da un po', ma su cui ogni tanto torna per parlare con gli iscritti e regalare, come questa volta, qualche piccola informazione: l'ultima interazione era stata una foto postata direttamente dal Coachella dove il cantante stava guardando il concerto di J Balvin.

Il cantante ha inviato due vocali, il primo inerente proprio a questa notizia, mentre il secondo, ironico, ha a che fare con il Concertone del Primo Maggio di Roma a cui non sta partecipando e che si sta tenendo in diretta su Rai 3 e Radio 2: "Non so perché ve lo sto per dire, perché non vi cago mai, ma solo per voi del gruppettino volevo dirvi che LOVEMI sta per tornare. Grandi novità, magari dopo lo cancello perché mi sgrideranno tutti". LoveMi è il concerto evento gratuito ideato da Fedez, che ogni anno serve a raccogliere fondi per una causa particolare: nel 2023, per esempio i soldi raccolti furono destinati a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

Ma Fedez è tornato anche con un secondo messaggio che aveva a che fare con il Concertone del Primo Maggio che si sta svolgendo in diretta televisiva e radiofonica sulla Rai. Fedez, infatti, ha aggiunto un altro vocale in cui diceva: "Ah, e per chi me lo stesse chiedendo, non sono al Concertone del Primo Maggio, non mi hanno invitato, chissà come mai, cioè l'ultima volta era stato divertente!" ha spiegato ironicamente il rapper. Il riferimento è chiaramente alla sua partecipazione nel 2021, quando accusò la Rai di voler censurare il suo monologo contro la Lega e a favore del Ddl Zan. Una polemica rimasta nella storia dell'evento e della televisione pubblica: un'uscita come quella di oggi Fedez l'aveva già fatta nel 2022 quando, ironicamente, disse che gli avrebbe fatto piacere essere a Roma, ma forse avevano perso il suo invito.