A che ora e dove seguire in diretta tv il Concertone del primo maggio 2024 Il Concertone del Primo Maggio di Roma sarà trasmesso domani in diretta sia televisiva che radiofonica dalla Rai: ecco come seguire l’evento a partire dal primo pomeriggio dell’1 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Noemi e Ermal Meta (foto di Roberto Panucci)

Come ogni anno, domani mercoledì 1 maggio si terrà a Roma il Concerto del Primo Maggio promosso dalle principali sigle sindacali, la CGIL, CISL e UIL, organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo e che per la prima volta si terrà al Circo Massimo, lontano, ancora una volta, quindi, dal luogo in cui per anni è stato solito vederlo, ovvero piazza San Giovanni. Come di consueto, soprattutto in questi ultimi anni, sul palco del Concertone saliranno alcuni tra gli artisti più noti del panorama nazionale, tra cui gli ultimi annunciati Geolier e Ultimo che si sono aggiunti a un cast che vedrà anche artisti come Mahmood, Tananai, Negramaro, Malika Ayane, ColapesceDimartino e sarà condotto da Noemi e Ermal Meta con un'anteprima presentata da Big Mama. Come ogni anno, il Concertone sarà visibile in tv e ascoltabile in radio.

Dove seguire il concerto del primo maggio in diretta tv e streaming

Il Concertone del Primo Maggio è uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno soprattutto perché, in questi ultimi anni, con la divisione sempre minore tra l'ambiente indie e mainstream, sul palco salgono alcuni tra gli artisti più noti del panorama, a cui si aggiungono qualche giovane di buone speranze, diventando anche una sorta di talent scout. L'evento comincerà alle ore 13.15 con un opening condotto da BIGMAMA (in esclusiva per Rai Play), per entrare poi nel vivo, presentato dall’inedita coppia artistica NOEMI e ERMAL META in diretta, come sempre, su Rai 3, oltre che in diretta su Rai Radio2, su RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio2 sarà la voce ufficiale del Concertone che, dalle ore 16.00 e fino a oltre la mezzanotte in simulcast con Rai 3, trametterà l'edizione 2024 dell'evento: si parte con la diretta di Diletta Parlangeli che proseguirà fino alle ore 19.00 circa, per tornare in collegamento intorno alle ore 20.00 con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini che accompagneranno il pubblico fino alla chiusura dello spettacolo.

A che ora inizia il concerto del primo maggio e quanto dura

L'opening condotto dalla rapper di Avellino comincerà, quindi, alle 13.15 e vedrà esibirsi Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis, mentre il Concertone vero e proprio comincerà a partire dalle ore 15.15 in diretta su Rai 3 e durerà fino alle 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali). Sul palco, in totale, si alterneranno 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura che si alterneranno in oltre dieci ore di musica dal vivo e parole: "ogni artista sarà introdotto da una foto personalmente selezionata, un frammento di istante congelato in un’istantanea che racchiude l'anima stessa dell'artista, un riflesso del suo stato d'animo e del suo intento".