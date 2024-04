video suggerito

Concerto Primo Maggio 2024 a Roma: la lista dei cantanti e i primi nomi di chi salirà sul palco Sono stati annunciati i primi cantanti che si esibiranno al Concertone del Primo Maggio, che si terrà al Circo Massimo a Roma. Tra i tanti: Achille Lauro, Rose Villain, Coez e Frah Quintale. A condurre l’evento saranno Ermal Meta e Noemi, con una prima parte introdotta da Big Mama. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati annunciati i primi nomi dei cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma. L'evento sarà trasmesso anche in diretta su Rai3 e Rai Radio 2 a partire dalle 15.15 e fino alle 00.15, con una pausa per le garantire la regolare messa in onda delle edizioni dei telegiornali nazionali. Il concerto, come al solito, è sostenuto dalle rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl, Uil e organizzato da iCompany. "Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale" è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024.

Quest'anno, rispetto ai precedenti, è cambiata la location, non sarà più l'iconica Piazza San Giovanni, ma si terrà al Circo Massimo, dove si esibiranno cantanti come Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Coez, Rose Villain e altri ancora. A condurre il Concertone, come annunciato dal Tg3, saranno Noemi ed Ermal Meta, a cui si aggiungerà anche Big Mama, come rivelato dalla cantante in una diretta su Instagram, che condurrà la prima parte, dalle 13:15, in diretta esclusiva su RaiPlay. Il concept attorno cui ruota l'evento di quest'anno è Ascoltiamo il Futuro #1M2024′ il cui intento è quello di valorizzare la scena musicale italiana, in tutte le sue sfaccettature, guardando però anche a quello che verrà, quindi anche questa edizione dell'evento ospiterà un contest che darà spazio a nuovi talenti, scelti durante le fasi di selezione, che si esibiranno sul palco.

Di seguito i nomi dei cantanti che sono stati annunciati nella giornata di martedì 16 aprile, ai quali si aggiungeranno altri artisti in scaletta che saranno comunicati nei prossimi giorni e che porteranno la loro musica sul palco del Circo Massimo:

Leggi anche Noemi ed Ermal Meta conduttori del concerto del Primo Maggio 2024

Achille Lauro,

Coez e Frah Quintale,

Colapesce Dimartino,

Dargen D'Amico,

La Rappresentante di Lista,

Malika Ayane,

Piero Pelù

Rose Villain