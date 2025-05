Chi ha vestito Elodie per il Concerto del Primo Maggio 2025

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, 1 maggio 2025, è stata celebrata la Festa dei Lavoratori e, come da tradizione, il Comune di Roma ha ospitato il Concertone in Piazza San Giovanni. A partire dalle 13.30 sul palco si sono avvicendati gli artisti del momento e tutti hanno dato vita a performance uniche e spesso a tema, da Gaia ad Achille Lauro, fino ad arrivare a Ghali e Giorgia. Tra gli ospiti più attesi della serata c'era anche Elodie, che ha infiammato l'atmosfera scatenandosi col corpo di ballo sulle note di alcune delle sue hit più famose, da Bagno a Mezzanotte alla nuovissima Mi ami Mi odi. Cosa ha indossato per questa esibizione esclusiva che anticipa i concerti negli stadi della prossima estate?

Elodie con i guantini da biker al Primo Maggio

L'avevamo lasciata vestita di latex nel video di Mi ami Mi odi, ora ritroviamo Elodie sul palcoscenico del Concerto del Primo Maggio di Roma in una nuova versione dark. Seguita dalla fidata stylist Giulia Cova, ha puntato tutto sull'audacia di Diesel sfoggiando un completo total black della collezione Primavera/Estate 2025.

Elodie con i guantini da biker

Si tratta di un coordinato aderente in jersey riciclato, contraddistinto da micro shorts e crop top, entrambi con drappeggi e pezzi di tessuto che cadono lungo i fianchi. Per completare il tutto ha scelto un paio di maxi stivali grigi portati con i calzettoni neri in vista e dei guantini da biker in pelle rossa, l'unico accessorio che ha aggiunto un tocco di colore all'effetto dark.

Elodie in Diesel

Il nuovo beauty look di Elodie

A fare la differenza nell'outfit di Elodie è stato il beauty look. La cantante ha detto temporaneamente addio al long bob e, servendosi di alcune maxi extension, ha sfoggiato dei capelli lunghissimi, tenendoli legati in una coda di cavallo alta. Per quanto riguarda il make-up, ha scelto un trucco semplice con focus sugli occhi e con un inedito neo fake sul lato della guancia, dettaglio che ha aggiunto anche nello shooting che ha accompagnato l'uscita del nuovo album. Così facendo, Elodie ha dato l'ennesima prova di essere un'icona di stile capace di reinventarsi senza perdere l'innata passione per il glamour.