Noemi ed Ermal Meta conduttori del concerto del Primo Maggio 2024 Saranno Noemi ed Ermal Meta i conduttori del Concerto del Primo Maggio, l’evento musicale che quest’anno si terrà al Circo Massimo e non più nella consueta location di Piazza San Giovanni. I due cantanti hanno sottolineato, ospiti del Tg3, come oltre alla musica ci sarà occasione di parlare di lavoro e soprattutto della sicurezza in ambito lavorativo, tema di grande importanza e attualità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Saranno Noemi ed Ermal Meta i conduttori del prossimo Concerto del Primo Maggio, che si terrà come di consueto a Roma, ma stavolta in una location diversa dalla solita piazza San Giovanni, infatti l'evento è stato spostato al Circo Massimo. Ospiti del Tg3 i due cantanti hanno dato qualche piccola anticipazione, senza però svelare chi saranno i protagonisti che calcheranno il palco di uno dei ritrovi musicali e non solo, più attesi dell'anno.

Noemi ed Ermal Meta conduttori del Concerto del Primo Maggio

"È molto emozionante, il Primo maggio è una piazza che ho vissuto da spettatrice, da cantante, è un upgrade bellissimo e sono contentissima di condividerlo con Ermal" dice Noemi sottolineando il passaggio da cantante che spesse volte si è esibita sul palco del cosiddetto Concertone, arrivando a quello di conduttrice. Un evento, come dichiarato da Ermal Meta che, però, vuole mettere in luce tematiche sociali di grande importanza e attualità: "Sarà ricco di temi importanti, soprattutto quello della sicurezza sul lavoro, di cui ci si deve occupare ora più che mai" dice il cantautore nello studio del Tg3.

Si parla anche della location che, come anticipato, non sarà quella di San Giovanni, bensì il Circo Massimo: "L'atmosfera è quella di una grande storia che ci circonda, sarà una piazza molto calda, anche perché è da sempre il luogo dedicato ai concerti" evidenzia la cantante romana. Per quanto riguarda chi, invece, si esibirà sul palco, i due non possono dare anticipazioni: "Da martedì si conosceranno i primi nomi" dicono, rassicurando sul fatto che sarà una giornata all'insegna della musica, con grandi artisti amatissimi dal pubblico.

Sarà necessario, quindi, aspettare ancora qualche altro giorno per avere un'idea più chiara di chi canterà in piazza, ma non mancheranno anche altri ospiti non solo afferenti al mondo della musica, ma legati al mondo della cultura e dello spettacolo, uniti per sostenere una causa importante come quella dei diritti dei lavoratori.