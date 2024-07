video suggerito

Perché Britney Spears ha mandato a quel paese Ozzy Osburne dopo le critiche ai suoi balletti Ecco perché Britney Spears ha mandato a "farsi fott***" Ozzy Osbourne e la sua famiglia, dopo i commenti sui balletti su YouTube pubblicati dall'ex popstar.

A cura di Vincenzo Nasto

Solo pochi mesi fa, dopo il divorzio dal suo secondo marito Sam Asghari e alcuni incidenti che l'hanno vista coinvolta, come l'episodio accaduto fuori a un albergo dove, mezza nuda, si allontanava dopo una discussione con il suo nuovo partner Paul Richard Soliz, Britney Spears è ritornata a far parlare di sé. Ma cosa c'entra la rockstar Ozzy Osbourne? L'autore, frontman dei Black Sabbath, dopo l'addio alla musica live nei primi mesi del 2023, conduce un podcast con la sua famiglia, chiamato The Osborneus Podcast. Lui, insieme ai suoi familiari, nella puntata del 16 luglio, ha commentato le ultime uscite sui social dell'ex popstar: "Sono stufo di vedere la povera vecchia Britney Spears su YouTube. Ogni fottuto giorno, è molto triste".

La risposta di Britney Spears ai commenti di Ozzy Osbourne

Un commento che sembra aver fatto arrabbiare e non poco la cantante, che solo pochi mesi fa aveva annunciato di voler abbandonare il mondo della musica live, per concentrarsi sul suo ruolo di autrice per altri artisti. Infatti, in uno dei suoi ultimi post su Instagram, Spears ha sottolineato il fastidio creato dai commenti di Osbourne, prendendo come esempio l'attrice Kate Beckinsale, protagonista del film Serendipity nel 2015, anche lei vittima di critiche: "Adoro Kate Beckinsale, soprattutto perché è di Londra! Mi sono resa conto di quanto la gente fosse incredibilmente crudele nel parlare del suo profilo Instagram, dicendo che ha bisogno di contenuti più adatti all’età; è bello tosto il modo in cui ha risposto". Spears ha poi risposto alle critiche di Osbourne, elencando i due aspetti che l'avevano toccata maggiormente: "Alcuni commenti dicono che è triste che io sia così vecchia e che stia ballando ogni singolo giorno sul mio Instagram! Numero 1, io non ballo quasi mai. Numero 2, non sono affatto povera!".

Britney Spears: "La famiglia Osbourne può andare a farsi fott***"

La cantante, infine, non ha lesinato di criticare apertamente la famiglia Osbourne, accondiscendente al commento di Ozzy durante il podcast: "Farò un servizio fotografico con Kate e dirò alla famiglia Osbourne, che è la famiglia più noiosa che l’umanità conosca, di andare gentilmente a farsi fott***!". Solo poche ore più tardi, Britney Spears ha pubblicato un video con un top bianco e un costume dai toni accesi, in cui la cantante danza sulle note di Love Story di Indila.

