Britney Spears: “Non farò mai più album, preferisco scrivere per altri” La cantante chiarisce via social che non intende tornare a cantare: “Continuano a dire che mi rivolgo a persone a caso per fare un nuovo album… Non tornerò mai più nell’industria musicale! Quando scrivo, scrivo per divertimento oppure scrivo per altre persone!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Britney Spears fa chiarezza sulle voci che girano periodicamente riguardo il suo possibile ritorno discografico e dice che non ha intenzione di tornare con un nuovo albym, nonostante quello che legge in giro. La cantante è reduce dall'uscita della sua autobiografia, mentre musicalmente la sua ultima uscita è la collaborazione con Elton John nella canzone "Hold me closer", pubblicata nell'agosto del 2022. Da allora la popstar si è separata dal marito Sam Ashgari, ha vissuto un periodo tribolato con i figli e pubblicamente lascia trasparire solo ciò che posta sulla sua pagina Instagram, ovvero balletti, ricordi, riflessioni.

Britney Spears resta nella musica solo da autrice

Una di queste riflessioni ha proprio a che fare con il suo ritorno discografico che Spears, almeno al momento, nega possa essere qualcosa di immediato, anzi, in realtà nega che possa succedere, in generale. La cantante ha spiegato, infatti, partendo dalle voci su di lei: "Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie sono spazzatura !!! Continuano a dire che mi rivolgo a persone a caso per fare un nuovo album… Non tornerò mai più nell’industria musicale!!! Quando scrivo, scrivo per divertimento oppure scrivo per altre persone!!! Per quelli di voi che hanno letto il mio libro, ci sono tantissime cose che non sapete su di me… ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni!!!".

"Sono una ghostwriter"

Spears, quindi, svela che in questi ani non è stata ferma, ma che preferisce scrivere per terze persone e non metterci firma e faccia: "Sono una ghostwriter e sinceramente mi diverto così!!! Si dice anche che IL MIO LIBRO È STATO USCITO ILLEGALMENTE SENZA LA MIA APPROVAZIONE e questo è lontano dalla verità… Avete letto le notizie in questi giorni ??? Sono così AMATA e benedetta!!!" ha continuato. La cantante ha postato questa riflessione accompagnando tutto con un'immagine di "Salomè con la testa del Battista", un'opera di Guido Reni