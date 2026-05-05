Britney Spears si dichiara colpevole di guida in stato di ebbrezza ed evita il carcere

Britney Spears – ph LaPresse

Britney Spears si è dichiarata colpevole di "guida spericolata in stato di ebbrezza", tramite il suo avvocato, evitando così una pena maggiore. La cantante, infatti, era stata arrestata inizialmente per guida sotto l'influenza di droghe e alcol, un reato peggiore di quello in stato di ebbrezza. La popstar non si è presentata in tribunale, lasciando che fosse il suo avvocato, Michael A. Goldstein, a dichiararsi colpevole. La cantante, quindi, è stata condannata a un giorno di carcere che secondo il giudice è stato già scontato al momento dell'arresto, a un anno di libertà vigilata, alla frequenza obbligatoria di un corso sulla guida in stato di ebbrezza e al pagamento delle multe previste dalla legge statale.

Si è tenuto conto anche del passato della cantante che ha recentemente completato un periodo in una struttura di disintossicazione e la sua volontà di cambiare rotta. Inoltre l'offerta di patteggiamento, come riporta l'Associated Press. è standard quando si parla di imputati che non hanno precedenti per guida in stato di ebbrezza, non hanno fatto incidenti e con un basso tasso alcolemico. Il mese scorso Spears si è ricoverata volontariamente in un centro di trattamento per la tossicodipendenza. Quando è stata fermata al volante della propria auto, Spears aveva in corpo alcol e droghe, benché non siano state specificate quali sostanze fossero, né il suo tasso alcolemico.

L’avvocato di Spears, Michael A. Goldstein

È stato lo stesso Goldstein a dichiarare che nessuno è contento di dichiararsi colpevole di qualcosa ma che "date le circostanze, per lasciarsi tutto questo alle spalle, penso che tutti siano soddisfatti del risultato". L'avvocato ha inoltre affermato che Spears è tornata a casa dopo aver concluso l'intero periodo di riabilitazione, smentendo che avesse interrotto anzitempo il ciclo. Spears ha avuto una libertà vigilata sommaria che non prevede incontri con il suo agente di sorveglianza e ha rinunciato al diritto di perquisizione e sequestro in caso di fermo, quindi sarà obbligata a sottoporsi a perquisizioni e test di sobrietà, tranne che nella sua casa.