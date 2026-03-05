Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza: “Un episodio imperdonabile”

Britney Spears è stata arrestata mercoledì sera a Ventura, in California, con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo i registri ufficiali dello Ventura Sheriff's Office, la cantante — 44 anni — è stata fermata nella serata del 4 marzo e rilasciata la mattina del 5 marzo con una procedura definita "cite and release": nessuna detenzione formale, nessuna libertà vigilata, solo l'obbligo di presentarsi in tribunale il prossimo 4 maggio.

Il comunicato del portavoce

La notizia è stata commentata da Britney Spears attraverso una dichiarazione ufficiale del rappresentante della cantante: "Si è trattato di un episodio sfortunato che è del tutto ingiustificabile. Britney farà le cose per bene e rispetterà la legge, e speriamo che questo possa essere il primo passo verso un cambiamento ormai necessario nella sua vita. Speriamo che possa ricevere l'aiuto e il sostegno di cui ha bisogno in questo momento difficile."

Il portavoce ha aggiunto che i figli della cantante — Sean Preston, 20 anni, e Jayden James, 19, avuti dall'ex marito Kevin Federline — trascorreranno del tempo con lei, e che i suoi cari stanno elaborando "un piano concreto per garantirle benessere e stabilità".

Il profilo Instagram cancellato e segnali di allarme

L'arresto non è l'unico dettaglio che ha acceso i riflettori sulla cantante in questi giorni. Nel corso della settimana, Britney Spears ha eliminato il suo profilo Instagram, dove pubblicava con frequenza video che spesso finivano al centro di discussioni online. Un gesto che, in questo contesto, ha alimentato ulteriori preoccupazioni sul suo stato.

Una vita tra battaglie legali e tentativi di ripartenza

Per capire il peso di questa notizia occorre tenere a mente il percorso degli ultimi anni. Nel novembre 2021, dopo tredici anni di tutela legale che ne aveva limitato ogni decisione personale e professionale, un giudice di Los Angeles aveva finalmente posto fine alla conservatorship. Una vittoria che sembrava aprire un nuovo capitolo. Ma la pagina, evidentemente, non si è ancora voltata del tutto.

Nelle settimane precedenti all'arresto, Spears si era fatta sentire anche sul fronte familiare. A febbraio, in un post poi rimosso insieme al resto del profilo, aveva attaccato senza nominare esplicitamente nessuno il padre Jamie, 73 anni, la madre Lynne, 70, e la sorella Jamie Lynn, 34: "Per chi nella tua famiglia ha detto che aiutarti significa isolarti e farti sentire esclusa in modo insopportabile… sbagliavano. Possiamo perdonare, ma non si dimentica mai." E ancora: "Sono incredibilmente fortunata ad essere ancora viva, considerando come mi ha trattato la mia famiglia. Ora ho paura di loro."

Parole che, rilette oggi, suonano come il fotogramma di una crisi che stava montando. L'arresto di mercoledì sera ne è, forse, l'esito più visibile.