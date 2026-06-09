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Ubriaco guida un tir in contromano per 10 km sull’A26: fermato e denunciato dalla polizia stradale

Un tir è stato fermato dalla polizia stradale per aver percorso 10 km in contromano sull’autostrada A26. Come ricostruito, il conducente in stato di ebbrezza è partito da Vercelli Est ed è stato bloccato all’altezza dell’intersezione con l’A4 Torino-Milano.
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A cura di Francesca Caporello
immagine di repertorio
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Ha percorso 10 chilometri in contromano sull'autostrada A26 Voltri/Sempione andando a sbattere di continuo contro il guard-rail. Per questo il conducente di un autoarticolato è stato fermato dalla polizia stradale e sottoposto a controlli, accertamenti e all'etilometro, a cui è risultato positivo con valori pari a 2,18 g/l.

Stando a quanto si apprende, il mezzo sarebbe stato intercettato nella serata di ieri, lunedì 8 giugno, intorno alle 22, all'altezza dell'intersezione con l'A4 Torino-Milano e, grazie alle manovre di interruzione del traffico messe in atto, è stato posto in sicurezza fuori dalla carreggiata. Dalle verifiche è emerso che l'autoarticolato avesse iniziato la sua corsa in contromano lungo l'A26 a partire dallo svincolo di Vercelli Est.

Come ricostruito dagli agenti della stradale, nel suo percorso il conducente avrebbe urtato più volte il guard-rail, come risultato dai danni al veicolo e ai dispositivi di sicurezza a lato della carreggiata.

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L'uomo – di cui al momento non si conoscono l'età né le generalità – è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per il contromano, con la revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

È stata la sala operativa del Centro operativo della polizia stradale di Torino a segnalare la presenza dell'autoarticolato in contromano nel tratto Romagnano Sesia – Vercelli Est alle pattuglie della polstrada della sezione di Novara – sottosezione di Romagnano Sesia, in servizio sull'arteria autostradale A26.

Una volta raggiunto il tratto interessato, le due pattuglie, nell'avvicinarsi, hanno attuato il dispositivo safety-car per rallentare e bloccare i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia corretto, al fine di evitare collisioni.

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