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Terremoto oggi a Isernia: magnitudo di 4.1 e profondità di 10 km: avvertito anche in Campania, Lazio e Abruzzo

Terremoto questa notte a Isernia con magnitudo di 4.1: scossa avvertita anche in Campania, Lazio e Abruzzo perché ad appena 10 km di profondità.
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A cura di Fabrizio Capecelatro
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Una scossa di terremoto si è registrata questa notte a Pizzone, in provincia di Isernia, in Molise. Secondo le prima stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto è avvenuto alle 00.08 e ha avuto una magnitudo da identificare fra 4 e 4.5. Successivamente l’Ingv ha specificato che la magnitudo esatta è stata di 4.1, ma l’epicentro era a una profondità di circa 10 chilometri. Per questo motivo la scorsa è stata avvertita in modo molto forte e in diverse regioni limitrofe. Lo sciame sismico è arrivato infatti fino in Campania, dove la scossa è stata avvertita da buona parte della popolazione, Lazio e Abruzzo. In particolare il terremoto è stato avvertito fra Frosinone, Sora, Isernia, Cassino e Sulmona, oltre che Caserta. Castel San Vincenzo, Montenero Val Cocchiara, Alfedena, Scapoli, Cerro al Volturno, Rocchetta a Volturno, Scontrone, San Biagio, Saracinisco e Barrea sono invece i comuni entro i 10 km dall'epicentro.

Articolo in aggiornamento

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