Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 3.2 con epicentro a Penna San Giovanni: avvertito fino ad Ascoli

Scossa di magnitudo 3.2 ha colpito la provincia di Macerata con epicentro tra Penna San Giovanni e Sant’Angelo in Pontano. Distintamente avvertito dalla popolazione ma non si segnalano danni.

Terremoto oggi nelle Marche dove una scossa di magnitudo 3.2 ha colpito la provincia di Macerata con epicentro tra Penna San Giovanni e Sant'Angelo in Pontano. L'evento sismico registrato dai sismografi nel primissimo pomeriggio di venerdì 24 luglio, è stato distintamente avvertito dalla popolazione sia nel maceratese sia nelle province vicine e fino ad Ascoli Piceno.

Il terremoto di oggi nelle Marche ha colpito l'entroterra con epicentro alle coordinate geografiche coordinate geografiche (lat, lon) 43.0847, 13.4327 a circa tre chilometri a nord del piccolo comune di Penna San Giovanni e non lontano da Sant'Angelo in Pontano. Come segnata l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa è stata registrata dai sismografi precisamente alle ore 14:05:14 e con ipocentro a una profondità di 16,4 chilometri.

La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione in tutte le Marche con segnalazioni arrivate sia dalla provincia di Macerata sia da quelle limitrofe di Fermo e fino ad Ascoli Piceno. Come elenca l'INGV, sono 18 in tutto i comuni nel raggio di 10 km dall'epicentro della scossa equamente divisi tra le province di Macerata e Fermo. Si tratta però di comuni molto piccoli ad eccezione di Montegiorgio. Oltre trenta i comuni nel raggio di venti chilometri divisi tra le province di Fermo, Macerta e Ascoli Piceno. Al momento fortunatamente comunque non si segnalano danni a persone o cose. L'ingv segnala al momento solo un piccola scossa di replica nella stessa zona. Un terremoto di magnitudo 1.6 registrato alle 14.26 con epicentro a Servigliano , in provincia di Fermo