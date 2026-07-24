Terremoto oggi nelle Marche, scossa di magnitudo 3.2 con epicentro a Penna San Giovanni: avvertito fino ad Ascoli
Terremoto oggi nelle Marche dove una scossa di magnitudo 3.2 ha colpito la provincia di Macerata con epicentro tra Penna San Giovanni e Sant'Angelo in Pontano. L'evento sismico registrato dai sismografi nel primissimo pomeriggio di venerdì 24 luglio, è stato distintamente avvertito dalla popolazione sia nel maceratese sia nelle province vicine e fino ad Ascoli Piceno.
Il terremoto di oggi nelle Marche ha colpito l'entroterra con epicentro alle coordinate geografiche coordinate geografiche (lat, lon) 43.0847, 13.4327 a circa tre chilometri a nord del piccolo comune di Penna San Giovanni e non lontano da Sant'Angelo in Pontano. Come segnata l'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa è stata registrata dai sismografi precisamente alle ore 14:05:14 e con ipocentro a una profondità di 16,4 chilometri.
La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione in tutte le Marche con segnalazioni arrivate sia dalla provincia di Macerata sia da quelle limitrofe di Fermo e fino ad Ascoli Piceno. Come elenca l'INGV, sono 18 in tutto i comuni nel raggio di 10 km dall'epicentro della scossa equamente divisi tra le province di Macerata e Fermo. Si tratta però di comuni molto piccoli ad eccezione di Montegiorgio. Oltre trenta i comuni nel raggio di venti chilometri divisi tra le province di Fermo, Macerta e Ascoli Piceno. Al momento fortunatamente comunque non si segnalano danni a persone o cose. L'ingv segnala al momento solo un piccola scossa di replica nella stessa zona. Un terremoto di magnitudo 1.6 registrato alle 14.26 con epicentro a Servigliano , in provincia di Fermo