Talay Riley ucciso a coltellate a 35 anni, aveva scritto canzoni per Dua Lipa e Britney Spears

Il cantautore e autore Talay Riley, che ha scritto canzoni per Dua Lipa e Britney Spears, è stato ucciso a coltellate. L’uomo aveva 35 anni.

Talay Riley – ph Randall Michelson:Getty Images

Il cantautore Talay Riley, autore di canzoni per artiste come Britney Spears e Dua Lipa e vincitore di un Grammy, è morto a 35 anni a seguito di un accoltellamento. Stando a quanto dichiarato dalla Polizia di Londra in una nota ufficiale: "Gli agenti, insieme al servizio di ambulanza di Londra, hanno trovato un uomo di 35 anni con ferite da arma da taglio nel giardino di un'abitazione nella vicina Rayleigh Road" ma nonostante i tentativi dei paramedici "l'uomo è purtroppo deceduto sul posto". La polizia era stata chiamata intorno alle 9 di venerdì 5 giugno in seguito a una segnalazione che riportava di un uomo accoltellato nella zona est di Londra.

Oltre all'uomo, il cui vero nome è Mark "Yinka" Orabiyi, era presente anche una seconda persona, di circa vent'anni, che è stata ricoverata in ospedale a causa di diverse ferite da arma da taglio. sempre la polizia londinese ha dichiarato che le sue condizioni non sono considerate gravi né tali da compromettere la sua vita. Al momento sono state arrestate tre persone: un uomo di 27 anni che è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini, mentre dopo l'interrogatorio da parte degli agenti un secondo uomo di 24 anni e una donna di 25 anni sono stati rilasciati senza ulteriori provvedimenti. L'ispettore capo Joanna Yorke, a capo delle indagini della polizia metropolitana, ha dichiarato che le indagini procedono a ritmo serrato.

I familiari dell'uomo hanno condiviso una dichiarazione su Instagram in cui hanno confermato la sua morte e hanno scritto: "Talay sarà ricordato con affetto da coloro che lo conoscevano pubblicamente per il suo incredibile talento come cantautore e artista pluripremiato con Grammy e dischi di platino. Per coloro che lo conoscevano e gli volevano bene personalmente, ciò che mancherà di più saranno il suo umorismo, la sua generosità e la sua inconfondibile presenza".

Riley ha firmato, come autore, canzoni come il singolo del 2016 di Dua Lipa "Last Dance", "Young Dumb & Broke" di Khalid e "Lights On" di H.E.R.. Proprio quest'ultima canzone gli aveva permesso di aggiudicarsi un Grammy Awards, visto che la canzone era contenuta nell'album omonimo di H.E.R. del 2017, che ha vinto il premio come Miglior Album R&B. Il musicista ha anche contribuito a canzoni come "Who's Laughing Now" di Jessie J, "Clumsy" di Britney Spears, "If It Ain't Love" di Jason Derulo. Riley aveva cominciato insieme all'artista grime Chip a cui aveva scritto alcune canzoni del suo album d'esordio. Successivamente aveva continuato a pubblicare musica sua e stando a quanto scriveva sui social sembrava stesse lavorando a un nuovo album.

Come autore non ha mai smesso di scrivere per altri artisti, contribuendo anche a "The Glorification of Sadness", l'album di Paloma Faith del 2024, a "In the Blue Light" di Kelela del 2025, al recente album omonimo di Kehlani e al gruppo femminile britannico Flo, ricevendo una nomination ai Grammy per il contributo al loro ultimo album "Access All Areas". Su Instagram, il fratello Michael Orabiyi, noto nell'ambiente musicale con lo pseudonimo di Scribz Riley, ha scritto: "Aveva uno dei cuori più puri che io abbia mai conosciuto. Amava profondamente, donava generosamente e ha toccato innumerevoli persone con il suo talento, la sua gentilezza e il suo spirito".

Nel 2025 aveva anche scritto una canzone in cui cantava in italiano, intitolata "Lingua dell'amore". Un brano nato a seguito di un suo viaggio in Sicilia, a Palermo. In un post su Instagram aveva scritto: "Per tutti gli amici che ho conosciuto in Sicilia, grazie per aver reso magico il mio tempo qui. Palermo è una città bellissima e qui mi sono ispirato tanto, scrivendo canzoni in una lingua che nemmeno parlo lol, la musica è un linguaggio universale! E anche l'amore! A tal proposito, ecco un'anteprima di una canzone che ho scritto con l'aiuto di mio fratello @bigxsmile_ in italiano intitolata ‘Lingua Dell'Amorè', spero vi piaccia".