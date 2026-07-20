Pure Elon Musk difende Roggero: “Pazzesco, giudici e pm meritano la condanna”

Su X Elon Musk ha commentato la vicenda del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo un assalto al suo negozio. “È una follia. Sono il giudice e il pm che meriterebbero questa sentenza”, ha scritto.

Ora pure Elon Musk difende Mario Roggero. Su X l'imprenditore miliardario ha commentato la vicenda del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo un assalto al suo negozio. Musk ha criticato l'operato dei magistrati sostenendo che "meriterebbero la condanna", al posto di Roggero.

Non è la prima volta che il patron di Tesla si schiera contro i giudici italiani. Lo aveva fatto due anni fa, quando aveva criticato la mancata convalida del trattenimento di un gruppo di migranti in Albania. Un attacco che aveva ricevuto il plauso di Matteo Salvini e costretto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a intervenire per ricordare a Musk che l'Italia è un Paese democratico e che bisogna rispettarne la sovranità.

Questa volta Musk ha deciso di dire la sua su una vicenda che ha spaccato in due l'opinione pubblica e la politica. In linea con la posizione assunta dalla destra italiana, che in questi giorni si è buttata in un'assidua difesa del gioielliere condannato per duplice omicidio, anche il miliardario statunitense ha deciso di schierarsi al suo fianco.

La condanna inflitta a Roggero "è una follia", ha scritto in un commento su X. "Sono il giudice e il procuratore di questo caso a meritare questa sentenza", ha aggiunto rispondendo a un tweet di un utente che chiedeva: "Il caso ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa e ha suscitato una forte polemica in Italia. Ora in Europa si viene puniti per aver difeso la propria famiglia: cosa ne pensi di questa situazione?". Il post è stato inoltre rilanciato dal suo referente in Italia, Andrea Stroppa, che ha scritto: "Elon Musk dalla parte di Mario Roggero".

Il commento risale a ieri, esattamente lo stesso giorno in cui Giorgia Meloni ha rotto il silenzio in cui si era chiusa finora per lanciarsi alla difesa del gioielliere, intestandosi l'idea di attivare il ministero di Giustizia per la grazia. Sempre ieri, Matteo Salvini si è recato per la seconda volta al carcere di Bollate, dove è detenuto Roggero. Dopo di lui, anche il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami.

Il centrodestra si mostra compatto nell'auspicare la grazia da parte del capo dello Stato nei confronti del gioielliere. Ma la Lega nello specifico, intende muoversi su un doppio binario: da una parte spinge per la clemenza, dall'altra punta a rivedere la legge sulla legittima difesa, integrando l'articolo 52 del codice penale. Il disegno di legge sarebbe già pronto. È firmato dal senatore Claudio Borghi e prevede la non punibilità di "qualsiasi reazione nella immediatezza di una aggressione a mano armata in casa o in negozio, anche indipendentemente dalla natura strettamente difensiva della condotta". Tuttavia, l'altolà di Forza Italia, assolutamente contraria a modificare la legge, potrebbe mandare in fumo i piani del Carroccio e accendere le tensioni nella maggioranza.