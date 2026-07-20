Governo Meloni, la premier si schiera con Roggero, Lega pronta a cambiare la legittima difesa ma FI frena: “No fughe in avanti” news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo il flop della legge elettorale. La Lega accelera e prepara una proposta di legge per cambiare la legittima difesa, allentando i suoi paletti più stringenti. Nello stesso giorno in cui Matteo Salvini fa visita, per la seconda volta, al carcere di Bollate dove è detenuto Mario Roggero e nello stesso giorno in cui Giorgia Meloni decide di parlare apertamente sul caso del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre uomini che lo avevano rapinato. La premier difende Roggero e attribuisce a sé la paternità dell'idea di avviare un'istruttoria presso il ministero della Giustizia per richiedere la grazia a Sergio Mattarella. Dall'altra parte, Forza Italia frena sul ddl leghista. Il capogruppo alla Camera Enrico Costa lancia un avvertimento: evitare fughe in avanti e decisioni "sull'onda emotiva dei fatti di cronaca".
Monta la polemica sul caso di Bologna, dove un uomo, Abderrahim Fakir, è morto dopo esser stato fermato dalle forze dell'ordine. "Giù le mani dalla polizia", recita la nota del Carroccio. Per FdI "l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato". Le opposizioni invece, chiedono chiarezza. Avs presenterà un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
Tajani: "Roggero ha sbagliato ma va perdonato. Legittima difesa? Legge adeguata"
Mario Roggero "per noi ha sbagliato. Ha commesso un reato, è colpevole. È andato oltre la legittima difesa, e non abbiamo nulla da contestare alla magistratura che ha giudicato. Non attacchiamo la sentenza". E "non diciamo che non va eseguita, ma saremmo favorevoli a un atto di clemenza. Perché c'è stata una reazione sproporzionata, non lucida sicuramente, di una persona che però non è un malvivente abituale, che ha agito dopo aver subito altri atti violenti come quello, che ha visto la moglie e la figlia correre il rischio di essere uccise, si è mosso per rabbia, paura, disperazione", lo dichiara il vice premier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, in una intervista al Corriere della Sera. "Noi", aggiunge Tajani, "lo riteniamo un reato gravissimo quello di aver ucciso, non siamo per il Far West o la giustizia privata.È lo Stato che deve garantire la sicurezza e stiamo lavorando al massimo per questo". Sulla posizione diversa degli alleati di centrodestra, in particolare della Lega e di Fratelli d'Italia, Tajani spiega: "Noi non chiediamo che venga modificata la legge sulla legittima difesa, che mi sembra adeguata per come è scritta. Non abbiamo mai pensato di candidarlo. Non siamo giustizialisti, ci siamo sempre battuti per la dignità di vita dei detenuti e per migliorare anche le condizioni in cui lavorano gli agenti della polizia penitenziaria. Siamo al tempo stesso a favore del perdono per chi ha sbagliato, per ragioni evidenti e ben comprese dall'opinione pubblica". Quanto alla richiesta di grazia per il gioielliere, "spetta alla famiglia e poi al ministro presentare al capo dello Stato richiesta di grazia, ma è ovvio che sarà lui a decidere".
Avs presenterà un'interrogazione parlamentare sul caso Bologna
"Un altro caso Magherini? Quella che vedete è la morte, poche ore fa, di Abderrahim Fakir, a Bologna. Morto oggi durante un intervento di polizia. È stata disposta l'autopsia. Sto preparando un’interrogazione parlamentare per avere, dal Ministero dell’Interno, spiegazioni su quanto accaduto", lo ha scritto su Facebook la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi, che posta un video dell'episodio avvenuto nel quartiere Pilastro di Bologna.
La Lega: "Giù le mani dai poliziotti"
"A Bologna gli agenti sono intervenuti, su richiesta di cittadini esasperati e alla presenza del personale del 118, facendo il loro dovere. La morte di una persona è sempre un evento tragico, proprio per questo è doveroso accertare con rigore quanto accaduto, anche attraverso le Bodycam messe a disposizione dagli agenti, senza condanne pregiudiziali e preventive. Giù le mani dalla Polizia", lo ha dichiara la Lega in una nota.
Bologna, Bignami (FdI) difende i poliziotti: "Intervento forze dell'ordine professionale e adeguato"
– "La morte di una persona è sempre un evento drammatico. Attendiamo l'esito delle doverose verifiche in corso, ma da quanto è dato comprendere l'intervento delle Forze dell'Ordine, richiesto dai cittadini e a cui dei cittadini hanno contribuito, risulta condotto con professionalità e modalità consone al tipo di esigenza che si era posta", lo ha dichiarato il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami nel commentare quanto avvenuto a Bologna. "La presenza di operatori del 118 durante tutto l'intervento contenitivo rappresenta ulteriore elemento di conferma. Ho telefonato al Questore di Bologna per esprimere per suo tramite la mia vicinanza a tutte le donne e gli uomini della Questura e in particolare ai due poliziotti impegnati nell'intervento, ringraziandoli per l'impegno che quotidianamente dedicano alla tutela della sicurezza dei cittadini"
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Meloni difende Mario Roggero mentre si registrano tensioni tra Lega e FI sulla legittima difesa. Il Carroccio vuole cambiare la legge ma gli azzurri frenano. Intanto monta la polemica politica sul caso di Abderrahim Fakir, uomo ucciso dopo esser stato fermato, immobilizzato e schiacciato contro l'asfalto dalle forze dell'ordine.