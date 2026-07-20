Governo Meloni, la premier si schiera con Roggero, Lega pronta a cambiare la legittima difesa ma FI frena: “No fughe in avanti” news in diretta

Mario Roggero "per noi ha sbagliato. Ha commesso un reato, è colpevole. È andato oltre la legittima difesa, e non abbiamo nulla da contestare alla magistratura che ha giudicato. Non attacchiamo la sentenza". E "non diciamo che non va eseguita, ma saremmo favorevoli a un atto di clemenza. Perché c'è stata una reazione sproporzionata, non lucida sicuramente, di una persona che però non è un malvivente abituale, che ha agito dopo aver subito altri atti violenti come quello, che ha visto la moglie e la figlia correre il rischio di essere uccise, si è mosso per rabbia, paura, disperazione", lo dichiara il vice premier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, in una intervista al Corriere della Sera. "Noi", aggiunge Tajani, "lo riteniamo un reato gravissimo quello di aver ucciso, non siamo per il Far West o la giustizia privata.È lo Stato che deve garantire la sicurezza e stiamo lavorando al massimo per questo". Sulla posizione diversa degli alleati di centrodestra, in particolare della Lega e di Fratelli d'Italia, Tajani spiega: "Noi non chiediamo che venga modificata la legge sulla legittima difesa, che mi sembra adeguata per come è scritta. Non abbiamo mai pensato di candidarlo. Non siamo giustizialisti, ci siamo sempre battuti per la dignità di vita dei detenuti e per migliorare anche le condizioni in cui lavorano gli agenti della polizia penitenziaria. Siamo al tempo stesso a favore del perdono per chi ha sbagliato, per ragioni evidenti e ben comprese dall'opinione pubblica". Quanto alla richiesta di grazia per il gioielliere, "spetta alla famiglia e poi al ministro presentare al capo dello Stato richiesta di grazia, ma è ovvio che sarà lui a decidere".