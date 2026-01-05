Britney Spears balla sulle note di Christina Aguilera e perde “pezzi” per strada: cosa succede ancora alla popstar?

Britney Spears ha inaugurato il 2026 con quello che ormai è diventato il suo segno distintivo sui social: video di danza casalinghi, spontanei e spesso al limite del controverso. Il 4 gennaio la popstar 45enne ha condiviso su Instagram un filmato in cui balla sulle note di "I Am" di Christina Aguilera, gestendo con apparente disinvoltura un incidente che ha fatto subito discutere.

A parte la scelta della canzone di una sua storica rivale e il solito sguardo perso in camera, c'è qualche altra cosa che Britney finisce per perdere: un fuori di seno, un nip-slip si direbbe all'americana. Segno che non è così sprovveduta: la cantante ha sistemato tutto in post-produzione con una emoji.

Il video che ha fatto parlare

Nel filmato, Spears indossa un abito trasparente con sotto reggiseno e mutandine stampati animalier. Mentre si muove nella stanza, a un certo punto un seno fuoriesce dall'abito. La cantante reagisce coprendolo con un'emoji a forma di fiore rosa e continua a ballare come se nulla fosse accaduto.

"Ho trovato qualcosa nel mio armadio… beh, sai… non l'avevo mai postato! Beh, comunque, ho deciso di ripensarci", ha scritto in francese nella didascalia. E questo è stato solo il terzo video pubblicato in un solo giorno. Segno di un'artista che sta cercando di farsi notare. Quando si tratta di Britney Spears, la domanda è sempre lecita: espressione artistica o qualcosa di più profondo? Magari solitudine?

Non nascondiamoci. Il modo con cui Spears condivide questi contenuti è diventata da tempo oggetto di discussione tra fan e addetti ai lavori. I video seguono quasi sempre lo stesso schema: la popstar balla da sola in casa, spesso con abiti succinti o trasparenti, in stanze dalle luci soffuse, con movimenti ripetitivi che alternano momenti di grazia a gesti più scomposti.

Un grido d'aiuto

Dal momento della sua uscita dalla conservatorship, la tutela legale sotto cui stava nel 2021, Britney Spears ha ritrovato la libertà completa dopo tredici anni di controllo totale sulla sua vita. Ma questo non basta a spiegare l'atteggiamento scomposto, la natura ossessiva di questi post, la solitudine evidente in cui vengono girati e l'assenza totale di forme di interazione sociale diversa da questi video. Un grido d'aiuto in ogni frame. Questo è quello che traspare a un occhio più attento.