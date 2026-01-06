Francesca Tocca cade dalle scale durante una sfilata, la reazione di Raimondo Todaro

Francesca Tocca è caduta durante una sfilata e ha condiviso il video su Instagram. Tra i commenti per la ballerina, anche quello del suo ex Raimondo Todaro.

"Come iniziare il 2026 col BOTTO!" ha scritto Francesca Tocca come didascalia del suo ultimo post pubblicato su Instagram nelle ultime ore. Si tratta di un video nel quale, durante una sfilata di moda, cade per le scale, finendo per terra. Le immagini mostrano la caduta della ballerina, nota soprattutto come professionista nella scuola di Amici di Maria De Filippi, che per fortuna non ha riportato conseguenze. Anzi, ci ha scherzato su con la giusta dose di autoironia. "Mago Silvan, spostate", ha scritto tra i commenti.

La disavventura si intreccia con un gesto particolare messo in atto dall'ex fidanzato, Raimondo Todaro, che ha scatenato le reazioni dei fan. Il ballerino, anche lui ex di Amici, programma nel quale ha vestito i panni di insegnante, ha commentato il video sui social con l‘emoticon della scimmietta che si copre gli occhi. La piccola immagine nasconde diversi significati, tra cui imbarazzo, timidezza o può apparire come una reazione affettuosa: lascia quindi spazio alle interpretazioni senza dire nulla in modo esplicito, soprattutto riguardo il loro rapporto oggi, dopo la separazione.

Dopo vent'anni insieme, i due hanno annunciato la rottura nel gennaio 2025, ma entrambi hanno più volte sottolineato l'importanza del rispetto reciproco e del bene della figlia, messo sempre al centro di ogni decisione. Ospite di Verissimo, lo scorso settembre, Raimondo Todaro raccontò a tal proposito: "La vita sentimentale procede bene da separati, come si sa, ma fino a che nostra figlia sarà serena, potremo dirci di essere stati bravi a gestire questa situazione". Nelle ultime ore il commento al video dell'ex ha riacceso la curiosità dei fan che sperano di rivederli insieme. L'emoticon però è criptica, e che si tratti solo di stima e affetto o di un segnale di ritrovata complicità resta, per ora, un interrogativo.