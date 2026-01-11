Francesca Tocca svela: “Raimondo Todaro diceva di essere single, ma era fidanzato con una ragazza catanese”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, Francesca Tocca ha deciso di raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio con Raimondo Todaro. Ospite a Verissimo, la professionista di Amici ha ripercorso le tappe di una rottura dolorosa, segnata da mancanze di rispetto e segreti che hanno reso impossibile il proseguimento della convivenza. Nonostante i due abbiano una figlia, Jasmine, il legame sembra ormai irrimediabilmente compromesso.

"Ha tradito la mia fiducia più di una volta"

Il racconto di Francesca parte dalle motivazioni profonde che l'hanno portata a dire basta. Nonostante i tentativi di salvare il rapporto, la fiducia è venuta meno: "Venire qui a dire che io non ero felice non mi è piaciuto", ha esordito riferendosi a precedenti dichiarazioni dell'ex marito. "Io avevo dei motivi: se tu manchi di rispetto e fai cose per le quali non posso più avere fiducia, è normale che io non sia felice. Ma non avrei mai pensato di lasciarlo: usare la scusa che non mi vedevi felice per mancarmi di nuovo di rispetto è stato troppo".

Alla domanda diretta su un possibile tradimento, la ballerina ha preferito non scendere in dettagli, pur confermando la gravità della situazione: "Ha tradito la mia fiducia più di una volta. Ci sono state mancanze ed errori che ho scoperto, che lui mi ha negato e che poi ho saputo essere veri. La prima volta che ci siamo lasciati, lui stava cercando casa a mia insaputa. L'ho saputo da altre persone, non da lui".

La verità sulla "fidanzata catanese"

Il punto più caldo dell'intervista riguarda l'attuale vita sentimentale di Todaro. Sebbene il coreografo si fosse professato single in televisione, Francesca ha svelato una realtà differente, appresa tramite amici comuni: "Quando è venuto qui ha detto di essere single, ma in realtà è stato fidanzato in casa con una ragazza catanese. L'ha presentata ai suoi verso aprile e ci è stato insieme per un po' di mesi. Ora non so come stiano le cose perché ci siamo allontanati volutamente". Al momento, i due non hanno ancora avviato le pratiche legali per la separazione, ma vivono distanti: lui è spesso a Catania per motivi di lavoro, mentre lei è rimasta a Roma con la figlia.

Il chiarimento sui gossip: il rapporto con Baby Gang

Infine, Francesca Tocca ha colto l'occasione per fare chiarezza su alcuni pettegolezzi che l'hanno vista protagonista negli ultimi tempi, in particolare quelli legati a un presunto flirt con il rapper Baby Gang. La ballerina ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento sentimentale: "Con lui non c'è mai stato nulla. Abbiamo condiviso un'esperienza sul palco, lo definisco un ragazzo educato e timido, ma nulla di più".