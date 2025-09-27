Raimondo Todaro: “Con Francesca Tocca è finita, ho dato tutto. Operato per un altro tumore, ora è sotto controllo”

Raimondo Todaro torna a raccontarsi a Verissimo, per parlare del momento che sta vivendo, dalla fine della relazione con Francesca Tocca ai problemi di salute che sono tornati a tormentarlo, costretto a tornare sotto i ferri nei mesi scorsi. Il ballerino, dopo vent'anni di conoscenza e amore, ha messo fine alla sua relazione con l'insegnante di Amici: "La vita sentimentale procede bene da separati, come si sa, ma fino a che nostra figlia sarà serena, potremo dirci di essere stati bravi a gestire questa situazione".

La separazione dalla compagna storica

Todaro ha parlato delle ragioni di questa fine: "Io sono molto pragmatico sulle cose, se la prima volta non ha funzionato e così la seconda, significa che c'è evidentemente qualcosa che non andava. Ne prendo atto e credo non ci sia altra possibilità. Oggi ho la serenità per dire di averci provato, vale per entrambi. Non ci sono rimorsi e rimpianti, ho dato tutto quello che era nelle mie possibilità". Dopo mesi complessi, è arrivata la decisione: "Posso parlare per me, le mie sensazioni erano di non vederla felice, tornavo a casa e sorrideva poco. Quando non riesci a far sorridere la persona con cui stai qualcosa di sbagliato c'è e questa cosa, col tempo, ha spento anche me. Non riuscivo più a sopportare questa cosa, è stato un processo lento, anche difficile da spiegare".

Per questo, spiega Todaro: "A un certo punto, con molta serenità, ci siamo detti che non andava più. Siamo stati insieme vent'anni, una vita, abbiamo iniziato da piccolini e oggi abbiamo un rispetto reciproco per dirci le cose come stanno senza prenderci in giro. La gelosia non c'entra, io credo che il nostro lavoro ci aiuti, fai il mio mestiere e non puoi essere geloso, altrimenti impazziresti. Non c'entrano altre persone. Forse abbiamo iniziato che eravamo troppo piccoli, forse nella vita si cambia".

Nonostante le divergenze, non c'è rancore nei suoi confronti: "Francesca è una ragazza splendida, sensibile, ma ha un carattere particolare, le sue fragilità, starle vicino non è facile. A un certo punto questa forza non l'avevo più. Io penso sia meglio così, a un certo punto bisogna anche andare avanti, questa è la mia filosofia. Ho la fortuna di fare un lavoro che amo, terapeutico, sia per ragioni sentimentali che di salute. È una bolla in cui mi sento in pace".

"Non ci siamo separati"

Eppure, al netto di una crisi che pare definitiva e senza soluzioni, non c'è stata una separazione formale tra loro: "Non lo abbiamo fatto le pratiche nemmeno la prima volta, quando siamo stati lontani due anni. Non ho bisogno di cose formali per capire se stia con mia moglie o meno, poi magari un giorno se le cose cambieranno lo faremo. Tornare? Io sono più razionale di lei, affrontare rotture come queste è difficile e si inizia poi a rimettere insieme i cocci".

I problemi di salute di Raimondo Todaro

Oltre alla sua relazione, Raimondo Todaro sta vivendo anche un momento complesso dal punto di vista della salute: "Io mi sono operato di nuovo ad ottobre per rimuovere un altro tumore, ne ho avuto quattro di cui tre maligni e uno che per fortuna non lo era. Fare costantemente controlli per lavoro mi ha consentito di prendere le cose per tempo. Ho ereditato tutto da mio padre, anche i problemi di salute. Al momento la malattia è sotto controllo, c'è un farmaco che mi fa stare meglio e la malattia è in remissione".