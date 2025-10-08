Raimondo Todaro e la foto in ospedale, l’esito dei controlli dopo l’intervento per un tumore: “Non ho niente”

Raimondo Todaro si è sottoposto ad alcuni controlli dopo aver rimosso di recente due tumori. L’ex professore di Amici ha pubblicato una foto in ospedale e ha poi rassicurato i fan che si erano subito allarmati: “Non ho niente, vaffanc**o. Tutto apposto”.

Raimondo Todaro ha pubblicato uno scatto in ospedale e ha fatto preoccupare i fan. L'ex professore di Amici e coreografo è stato recentemente operato per rimuovere due tumori e, come aveva raccontato, deve tenere monitorata la sua salute. Le notizie sono però rassicuranti: i controlli a cui si è sottoposto hanno dato esito positivo.

Raimondo Todaro e la foto in ospedale: cosa è emerso dai controlli

Tra le sue storie Instagram, Raimondo Todaro si è mostrato in ospedale e ha fatto allarmare tutti coloro che lo seguono. In realtà, l'ex professore di Amici ha spiegato di essersi sottoposto ad alcuni controlli, necessari dopo aver rimosso di recente due tumori. Accompagnato dall'amico e cavaliere di Uomini e Donne Diego Tavani, Todaro ha rassicurato tutti e ha fatto sapere di stare bene. I controlli hanno dato l'esito sperato. "Tutto apposto. Non ho niente e vaffanc**lo", ha detto nel breve video sorridendo e mostrandosi felice per l'esito.

Cosa aveva raccontato Raimondo Todaro sulla sua salute

Solo una settimana fa, Todaro era stato ospite di Verissimo, nella puntata in onda il 27 settembre. Nello studio di Silvia Toffanin, il coreografo aveva parlato delle sue condizioni di salute, spiegando di aver vissuto un momento piuttosto difficile: "Ho rimosso due tumori nello stesso punto. In totale ho avuto quattro tumori, tre maligni". Poi aveva anticipato che ad ottobre avrebbe dovuto sottoporsi ad alcuni controlli, che diventeranno periodici: "Sarà così a vita, ma per fortuna il fatto di tenermi monitorato mi permette di prendere tutto per tempo. Ormai è una routine: trovano polipi, mi operano, resto fermo tre giorni e poi torno a lavorare”.