Raimondo Todaro: “Ho tolto quattro tumori, sto benissimo. Ora è mio padre a dover combattere”

Raimondo Todaro è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata del 20 ottobre. Il ballerino, oltre a commentare Ballando con le stelle, ha parlato anche dei tumori che ha dovuto affrontare a che ora sono totalmente in remissione.

Ospite della puntata di lunedì 20 ottobre de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Caterina Balivo, è stato Raimondo Todaro. Il ballerino ed ex maestro di Amici, è intervenuto commentando l'ultima puntata di Ballando con le stelle, ma senza togliere spazio anche a un racconto molto personale. Il noto volto tv, infatti, ha nuovamente dovuto affrontare problemi di salute che, al momento, sembrano essere risolti.

Lo aveva raccontato lui stesso con un post pubblicato su Instagram, qualche giorno fa, in cui annunciava di aver superato i controlli di routine dopo l'operazione a seguito della scoperta di un tumore all'intestino. Sui social aveva scritto: "Tutto a posto. Ho fatto, non ho niente e vaffa***lo", quasi un grido di gioia per la bella notizia e nel salotto televisivo di Caterina Balivo, il ballerino entra più nel dettaglio: "Sto benissimo. Ho tolto quattro tumori, le cicatrici sono perfette. Non è tornato più nulla ela mia malattia è in remissione totale". Una bellissima notizia, ma per Todaro è il momento di dover stare accanto ad un'altra persona che sta vivendo la sua stessa trafila, si tratta di suo padre che, purtroppo, deve affrontare un percorso non semplice: "Ne approfitto per mandare un abbraccio forte a mio papà, che ha la mia stessa malattia. Dopo una bella notizia, ne arriva una meno bella: lui deve continuare a combattere. Siamo forti, ce la faremo".

L'ex maestro di Amici aveva raccontato di recente, in un'intervista a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo, di aver avuto paura quando a 33 anni gli hanno detto diagnosticato il tumore e la dottoressa che lo aveva in cura gli ha chiaramente detto: "Se non ti operi, tua figlia rischia di non avere un padre". Un'affermazione dura, difficile da metabolizzare, ma della malattia aveva parlato per la prima volta nello studio di Silvia Toffanin, a settembre di due anni fa, quando raccontò di aver scoperto due tumori maligni, dopo quella che sembrava una semplice appendicite nel 2020. In quell'occasione aveva parlato anche del dolore nel vedere suo padre sofferente, dopo essersi ammalato e aver trascorso un lungo periodo dentro e fuori dagli ospedali.