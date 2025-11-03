Simone Di Pasquale: “Il giorno del funerale di mia madre ero immobile, pensavo di non riuscire a fare nulla”

Nella puntata di lunedì 3 novembre de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, non è mancato lo spazio dedicato a Ballando con le stelle. Gli ospiti in studio hanno affrontato i principali argomenti della settimana, parlando anche del lutto subito da Andrea Delogu, che ha perso suo fratello Evan in un tragico incidente. Presente in studio anche Simone Di Pasquale che qualche settimana prima ha perso, improvvisamente, sua madre. Il ballerino, quindi, il perché abbia scelto di tornare nello show di Milly Carlucci, nonostante il momento particolarmente difficile e delicato.

Simone Di Pasquale racconta la perdita improvvisa della madre

Lo aveva spiegato anche in trasmissione, quando accolto da Milly Carlucci che lo ha immensamente ringraziato per la sua presenza, Simone Di Pasquale aveva dichiarato di essere tornato in pista a Ballando proprio per la madre, ma nel salotto di Caterina Balivo il ballerino si è poi lasciato andare ad un racconto iù profondo:

Mi hanno dato la possibilità di scegliere. Ho scelto liberamente di esserci, io sono quello che nella mia famiglia ha sempre mediato, sempre aggiustato tutto, ma la mattina del funerale mi sono svegliato, pensavo di non riuscire ad affrontarla, ero imbambolato, fermo, infatti devo ringraziare la mia compagna, mia sorella. Quella mattina mi sono svegliato, mi sono armato del carattere di mia madre, una tipica donna romana nata negli Anni 40, famiglia di 7 figli, non c’era il tempo, sempre pronta a lavorare con questo spirito mi sono violentato, perché non è facile con una roba così, lei mi ha tramandato questa passione per il ballo, quindi dovevo farlo.

Le parole di Fabio Canino

Si aggiunge a questa considerazione anche Fabio Canino, che racconta di aver vissuto lo stesso momento qualche anno fa: "Finché sei in ufficio, magari, sei dietro la scrivania e vabbè, ma il nostro lavoro non sempre si può. Io ho perso mio padre durante Ballando e avrei voluto essere ovunque tranne che lì, ti fai una violenza e credo lo abbia fatto anche Simone, non credo ci sia un modo giusto o sbagliato, tanto comunque lo devi affrontare".