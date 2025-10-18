Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Ballando con le stelle 2025

Morta la madre di Simone Di Pasquale, lui è in diretta a Ballando con le stelle: “Grazie per avermi permesso di scegliere”

È stata una scelta di grande professionalità quella di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 18 ottobre. Il maestro è andato in scena nonostante la scomparsa della madre, avvenuta pochi giorni fa. A ringraziarlo è stata la conduttrice Milly Carlucci che, visibilmente commossa, ha chiesto un applauso per il ballerino e per la sua mamma.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Stefania Rocco
633 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Ballando con le stelle 2025

È stata una scelta di enorme professionalità quella di Simone Di Pasquale nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda su Rai1 sabato 18 ottobre. Il ballerino, maestro della Signora Coriandoli, ha accettato di andare in scena nonostante un lutto particolarmente doloroso: pochi giorni fa ha detto addio alla madre. Nonostante la perdita, Simone ha deciso di restare al suo posto in trasmissione. Una sua assenza, infatti, avrebbe impedito alla Signora Coriandoli di partecipare regolarmente alla gara.

Milly Carlucci ha ringraziato Simone Di Pasquale

È stata la conduttrice Milly Carlucci a voler ringraziare in diretta Simone per la scelta di esserci. Dopo la sua esibizione e il giudizio espresso dai giurati, la conduttrice ha preso il microfono per testimoniare la propria gratitudine al ballerino, che ha affrontato il lutto in silenzio, manifestando grande forza e professionalità.

Stasera devo a Simone un enorme grazie per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui su questa pista, perché ha perso la madre l’altro ieri”, ha dichiarato Milly con la voce rotta dall’emozione. Un annuncio accolto dal lungo applauso del pubblico in studio, che si è stretto al ballerino. Di Pasquale ha spiegato di aver scelto di esserci proprio nel rispetto della madre: è stata lei a insegnargli lo spirito di sacrificio, la responsabilità verso il lavoro e la passione per il ballo. Quindi ha ringraziato la conduttrice per avergli lasciato campo libero, permettendogli di scegliere da solo se esserci o meno.

Leggi anche
Il trauma di Nancy Brilli: "Non ho parlato per 2 anni, mi portarono al cimitero per mostrare la pagella alla mamma"

Anche Selvaggia Lucarelli aveva scelto di essere a Ballando dopo la morte della madre

Non è la prima volta che la squadra di Ballando con le stelle dimostra un senso di responsabilità fuori dal comune di fronte a eventi drammatici. Qualche anno fa era stata la giurata Selvaggia Lucarelli a decidere di andare in onda nonostante la scomparsa della madre, avvenuta pochi giorni prima. Come accaduto questa sera con Di Pasquale, anche in quel caso la conduttrice aveva ringraziato sentitamente la giurata per la decisione di esserci, che aveva permesso allo show di andare regolarmente in onda.

Programmi TV
633 CONDIVISIONI
Immagine
Ballando
con le stelle
Barbara esplode con Selvaggia: "Due anni ferma ingiustamente, non sai cosa ho passato"
Selvaggia mette sotto pressione Filippo Magnini: "Sei rigido" e lui: "Vengo dal nuoto dove le emozioni si controllano"
Marcella Bella: “A Ballando sono l’unica che ha un temperamento. Scontri con d’Urso? Chiedete a lei”
Milly Carlucci e la solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato: “Un abbraccio a lui, alla sua famiglia e a Report”
Morta la madre di Simone Di Pasquale, lui è in diretta a Ballando con le stelle: “Grazie per avermi permesso di scegliere”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views