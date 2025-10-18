Morta la madre di Simone Di Pasquale, lui è in diretta a Ballando con le stelle: “Grazie per avermi permesso di scegliere”

È stata una scelta di grande professionalità quella di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 18 ottobre. Il maestro è andato in scena nonostante la scomparsa della madre, avvenuta pochi giorni fa. A ringraziarlo è stata la conduttrice Milly Carlucci che, visibilmente commossa, ha chiesto un applauso per il ballerino e per la sua mamma.

È stata una scelta di enorme professionalità quella di Simone Di Pasquale nella puntata di Ballando con le stelle andata in onda su Rai1 sabato 18 ottobre. Il ballerino, maestro della Signora Coriandoli, ha accettato di andare in scena nonostante un lutto particolarmente doloroso: pochi giorni fa ha detto addio alla madre. Nonostante la perdita, Simone ha deciso di restare al suo posto in trasmissione. Una sua assenza, infatti, avrebbe impedito alla Signora Coriandoli di partecipare regolarmente alla gara.

Milly Carlucci ha ringraziato Simone Di Pasquale

È stata la conduttrice Milly Carlucci a voler ringraziare in diretta Simone per la scelta di esserci. Dopo la sua esibizione e il giudizio espresso dai giurati, la conduttrice ha preso il microfono per testimoniare la propria gratitudine al ballerino, che ha affrontato il lutto in silenzio, manifestando grande forza e professionalità.

“Stasera devo a Simone un enorme grazie per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui su questa pista, perché ha perso la madre l’altro ieri”, ha dichiarato Milly con la voce rotta dall’emozione. Un annuncio accolto dal lungo applauso del pubblico in studio, che si è stretto al ballerino. Di Pasquale ha spiegato di aver scelto di esserci proprio nel rispetto della madre: è stata lei a insegnargli lo spirito di sacrificio, la responsabilità verso il lavoro e la passione per il ballo. Quindi ha ringraziato la conduttrice per avergli lasciato campo libero, permettendogli di scegliere da solo se esserci o meno.

Anche Selvaggia Lucarelli aveva scelto di essere a Ballando dopo la morte della madre

Non è la prima volta che la squadra di Ballando con le stelle dimostra un senso di responsabilità fuori dal comune di fronte a eventi drammatici. Qualche anno fa era stata la giurata Selvaggia Lucarelli a decidere di andare in onda nonostante la scomparsa della madre, avvenuta pochi giorni prima. Come accaduto questa sera con Di Pasquale, anche in quel caso la conduttrice aveva ringraziato sentitamente la giurata per la decisione di esserci, che aveva permesso allo show di andare regolarmente in onda.