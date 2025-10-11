Signora Coriandoli stuzzica Mariotto a Ballando: “I suoi capi non si trovano, li colleziona solo lei?”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Signora Coriandoli, personaggio di Maurizio Ferrini, è stata la seconda a esibirsi nella puntata di Ballando con le stelle stasera, sabato 11 ottobre 2025. Con Simone Di Pasquale, ha ballato un tango che ha conquistato l'applauso del pubblico. Una volta davanti ai giudici, ha scherzato con Guillermo Mariotto: "Le sue collezioni non siamo capaci di trovarle. Le colleziona lei, non le vende?".

I commenti per la Signora Coriandoli dopo il tango

Prima della sua esibizione, è stato mandato in onda un filmato nel quale Signora Coriandoli parla della sua borsetta smarrita nella scorsa puntata. E dopo il tango, l'ha ritrovata sul bancone dei giudici. Allora, ha potuto ascoltare i commenti sulla sua performance. Zazzaroni è stato il primo a dichiarare: "Outfit sexy, ma la sensualità di una piadina. Però è la cosa migliore che hai fatto, fare peggio era impossibile". "Cerco di migliorare, grazie", la risposta prima di ascoltare il parere di Carolyn Smith. "Trovo la coreografia adatta a te, ho visto passione, guardavi Simone con intenzione maliziosa. Mi sei piaciuta quando hai pulito scarpe sui pantaloni" ha dichiarato. E allora la concorrente ha risposto: "Siamo stati a cena ieri sera con la signora Maria, mi guardava un po' gelosa. Forse ha cambiato la serratura dopo stasera. Non vorrei…". Poi è arrivata la battuta a Guillermo Mariotto.

La battuta a Guillermo Mariotto: "Ma non vende le sue collezioni?"

Signora Coriandoli, prima di lasciare la pista, si è rivolta a Guillermo Mariotto, giudice del talent e conosciuto anche come stilista. A lui ha dichiarato: "Ma le sue collezioni non siamo capaci di trovarle. Le colleziona lei, non le vende?". Ha conquistato le risate dei giudici e il commento della Lucarelli che ha commentato: "Mariotto, incassa". Il giudice, divertito, ha però risposto: "Ho dedicato una collezione all'Uzbekistan". "Non è Italia, cos'è?" ha continuato Coriandoli con ironia prima di salutare lo studio.