Andrea Delogu torna in sala prove e sui social, il rientro a Ballando come ricetta per andare avanti

Il ritorno in onda con La Porta Magica, il video rivolto ai telespettatori per raccontare le ultime settimane difficili, ora le immagini della preparazione al ritorno a Ballando con le Stelle. Quello di Andrea Delogu è un lento e progressivo ritorno alla vita normale, dopo la tragica scomparsa a soli 18 anni del fratello Evan, avvenuta a causa di un incidente motociclistico.

Nelle immagini pubblicate sui social da Nikita Perotti, l'insegnante di ballo immortala alcuni momenti in sala prove, per la preparazione della coreografia che segnerà il ritorno a Ballando con le Stelle di sabato prossimo, annunciato la settimana scorsa da Milly Carlucci. Delogu ha ripubblicato nelle sue storie il video, a testimonianza di un lento ma progressivo ripristino anche della normalità anche per l'attività social, comprensibilmente spenta per le prime due settimane di lutto e nei giorni scorsi ricominciata, se pure in una forma più lieve, moderata, ancora giustamente incerta.

Elemento, quest'ultimo, che potrebbe apparire futile e di poco conto, ma che invece assume un suo valore simbolico se associato a un personaggio come lei, che ha fatto della cura e del rapporto con la sua community un elemento portante del suo stare in pubblico, ma inevitabilmente anche in privato, se si tiene conto dello stile che Andrea Delogu ha sempre adottato per parlare con la sua fanbase, fatto di sincerità, apertura, ironia su ogni forma di divismo. Il lutto di Delogu, d'altronde, è stato molto partecipato anche per questa ragione, a spingere l'onda di solidarietà nei suoi confronti ha contribuito un moto proveniente da quella community che tanto ha curato e che ora la vede muovere i primi passi incerti dopo un grande dolore. "Ho avuto bisogno di silenzio, desidero ringraziare profondamente chi lo ha compreso", aveva detto nel suo videomessaggio in Tv, sottolineando proprio la necessità di fermarsi. Ora è pronta a rimettere piede su quella pista da ballo, nella consapevolezza che si tratterà di un piccolo evento televisivo perché il lutto non è solo di chi lo patisce, ma anche di chi tiene a chi sta soffrendo. In queste settimane di sofferenza, forse, Andrea Delogu ha avuto una misura dell'affetto del pubblico per lei.