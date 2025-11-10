Andrea Delogu torna in Tv, le prime parole dopo il lutto: “Grazie a chi ha capito che dovevo fermarmi”

Andrea Delogu torna a parlare pubblicamente dopo il dramma che l'ha colpita poche settimane fa, con la scomparsa improvvisa del fratello Evan. La conduttrice aveva messo in pausa ogni suo impegno ed è ricomparsa in video per il ritorno in onda de La Porta Magica, programma che la Rai aveva opportunamente messo in pausa negli ultimi dieci giorni.

Le parole di Andrea Delogu dopo il lungo silenzio

Con un messaggio andato in onda prima del regolare inizio della puntata, Delogu ha parlato al pubblico e ripercorso queste ultime settimane difficili: "Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica e dolore si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per spiegare queloo che è accaduto è estremamente difficile. Ho perso mio fratello in un incidente, aveva 18 anni, era un ragazzo straordinario, pieno di vita, sogni e quella luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il futuro. È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore. È quello che da uniti dobbiamo a Evan".

Il ringraziamento alla Rai

Inevitabili i ringraziamenti a chi le ha mostrato vicinanza e anche all'azienda, che ha messo in stand by il suo programma e congelato i suoi impegni senza pressarla in alcun modo: "Io desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressione, ma solo vicinanza e rispetto. Ora a nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti per l'empatia e l'affetto sincero che abbiamo ricevuto. Gradie a tutti voi, il vostro amore ci aiutati a non cadere, ve lo assicuro".

A partire da oggi torna dunque in onda La Porta Magica, in onda tutti i pomeriggi su Rai2, ma a partire da sabato prossimo Delogu sarà di nuovo in onda anche a Ballando con le Stelle. Ad annunciarlo, nella scorsa puntata, era stata proprio Milly Carlucci.