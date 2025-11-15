Andrea Delogu torna a Ballando dopo la morte del fratello, l’abbraccio con Perotti: “Sembra più emozionato di lei”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di sabato 15 novembre di Ballando con le Stelle il ritorno in pista di Andrea Delogu dopo la morte del fratello, venuto a mancare a soli 18 anni a causa di un incidente lo scorso 30 ottobre. Dopo uno stop di due settimane, la conduttrice è tornata a esibirsi emozionando tutti, danzando in un tango sulle note di Spaccacuore insieme al maestro Nikita Perotti. Il commento di Ivan Zazzaroni: "Nikita mi sembra più emozionato di lei, c'era tanta voglia di ballare insieme".

Il ritorno in pista di Andrea Delogu

Vista l'assenza dal programma per due settimane, in accordo con la produzione Andrea Delogu ha dovuto partecipare al ballottaggio con Marcella Bella e Filippo Magnini. Il pubblico l'ha accolta con un applauso scrosciante e dopo averla vista esibirsi in un tango sulle note del brano "Spaccacuore", quanto mai appropriato per questa occasione, Carolyn Smith è stata la prima a commentare: "Nonostante l'assenza, ho visto un miglioramento, avresti solo dovuto chiudere le gambe sul finale ma è stata un'ottima esibizione".

A lei si è aggiunto Ivan Zazzaroni, che ha sottolineato anche quanto sia importante, in questa fase, il sostegno del suo maestro Nikita Perotti: "Nikita mi sembra più emozionato di lei, c'era tanta voglia di ballare insieme", ha detto, riferendosi anche al tenero abbraccio che i due si sono scambiati quando si sono incontrati qualche giorno fa in sala prove. Alla fine, con il 55% dei voti ricevuti da parte del pubblico, Delogu è riuscita a rientrare in gara. Marcella Bella, invece, è stata eliminata.

L’assenza a causa del lutto

Lo scorso 30 ottobre, Andrea Delogu ha affrontato uno dei momenti più dolorosi della sua vita: la scomparsa del fratello. Un colpo durissimo che l’ha spinta a fermarsi e a prendersi del tempo lontano dagli impegni televisivi. La conduttrice ha scelto il silenzio e la riservatezza, sostenuta dalla famiglia e dagli affetti più vicini, concentrandosi sull’elaborazione del dolore. Il ritorno in tv era arrivato già il 10 novembre in occasione della messa in onda de La Porta Magica. Ora, dopo settimane segnate dal raccoglimento, è pronta finalmente a rimettersi in gioco anche nello show condotto da Milly Carlucci.