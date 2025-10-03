Enrica Bonaccorti dopo la diagnosi di tumore: “Mi spaventa pensare al tempo che ho davanti, voglio riempirlo di vita”

Dopo la diagnosi di tumore al pancreas, in un passaggio inedito dell’intervista rilasciata al TG1, Enrica Bonaccorti ha spiegato: “La cosa che mi spaventa di più è pensare al tempo che ho davanti, voglio riempirlo di vita e non di assenza”. Caterina Balivo si è commossa dopo aver sentito le parole dell’attrice e lo stesso ha fatto lei, come si vede nel video, pronunciandole.

Enrica Bonaccorti ha affidato al TG1 le sue prime parole dopo l'annuncio della diagnosi di tumore. L'attrice, 75 anni, aveva scelto i social per comunicare la malattia, scusandosi dell'assenza e mostrandosi in sedia a rotelle aiutata dalla figlia Verdiana. In uno stralcio inedito dell'intervista, ha spiegato quale è l'aspetto più difficile da affrontare, pur precisando di non avere paura.

"Mi spaventa il tempo che ho davanti"

Nella puntata del 3 ottobre de La Volta Buona, Caterina Balivo ha mostrato un estratto inedito dell'intervista di Enrica Bonaccorti al TG1. Come si vede nel video, la giornalista le chiede quale sia la cosa più difficile da affrontare dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore e l'attrice, commossa, spiega: "Pensare al tempo che hai davanti. Adesso voglio riempirlo di vita e non di assenza, non di questa pausa infinita che avevo intrapreso. Voglio tornare alla vita, hai rapporti alle persone, il tempo che abbiamo davanti nessuno lo sa".

Bonaccorti ha poi precisato: "Per come sono fatta, non sono capace di organizzarmi, di essere chiara nel futuro. Sono in attesa o di un miracolo o della fine". "Però non ha paura", ha precisato la giornalista. "Non ho paura, anche perché la mia unica ragione di vita è mia figlia. So che siamo insieme e che ci vogliamo bene". Dopo aver ascoltato le parole dell'attrice, Caterina Balivo in studio si è commossa.

L'annuncio di Enrica Bonaccorti e le prime parole

Con un post pubblicato su Instagram, nella giornata del 29 settembre, Enrica Bonaccorti ha annunciato di avere un tumore al pancreas, lo stesso che era stato diagnosticato a Eleonora Giorgi. L'attrice si è mostrata in sedia a rotelle, accompagnata dalla figlia Verdiana, e ha scritto: "Mi sono nascosta per quattro mesi. L'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei". Intervistata dal TG1, a poche ore dalla condivisione della malattia, ha spiegato di star affrontando le cure e di essere circondata dall'amore della figlia: "Mi sono come congelata. Non sono disperata, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo molto bene. Ho una bella parrucchetta in testa".