Enrica Bonaccorti malata di tumore al pancreas: “Cure pesanti, avere mia figlia vicino mi dà forza”

Enrica Bonaccorti ha parlato al TG1 della malattia che le è stata diagnosticata: tumore al pancreas. Lo ha annunciato pochi giorni fa su Instagram, dopo mesi di silenzio. “Mi sono come congelata, non ho paura né tristezza, ma un’assenza. Come un lungo letargo a occhio aperti”, le parole.

Quattro mesi dopo lo shock della diagnosi, tumore al pancreas, Enrica Bonaccorti è tornata in pubblico per annunciare non solo la malattia, anche per scusarsi con tutte le persone con le quali è scomparsa. Ha dovuto metabolizzare la notizia, e iniziare ad affrontare le cure. In un post su Instagram pubblicato due giorni fa ha dato la notizia di ciò che sta vivendo: al TG1 andato in onda ieri sera è tornata a parlare della malattia.

Le parole di Enrica Bonaccorti

"Mi sono come congelata, non ho paura né tristezza, ma un'assenza. Come un lungo letargo a occhio aperti": così inizia la lunga dichiarazione di Enrica Bonaccorti rilasciata al Tg1. Alla conduttrice televisiva e opinionista è stato diagnosticato un tumore al pancreas, lo stesso che colpì Eleonora Giorgi. È a lei che ha pensato quando ha scoperto la malattia: "L'organo è lo stesso, una situazione difficile. Aveva un spirito, una forza. Non credo che sarò mai così, come lei". Bonaccorti è tornata in pubblico negli ultimi giorni, dopo 4 mesi di assenza dai social e dalla tv, principalmente per scusarsi per essere scomparsa, ha così raccontato:

La prima pulsione è stata quella di scrivere, scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa, non solo il pubblico. Non sono disperata, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo molto bene. Ho una bella, beh insomma bella, parrucchetta in testa.

È apparsa in tv, infatti, con una parrucca di capelli corti, biondi, come li ha sempre portati. Poi ha concluso: "Abbiamo avuto una tegola in testa. Dobbiamo affrontarla con serenità, facendo leva sugli affetti. La mia unica ragione di vita è mia figlia. Averla vicina mi dà molta forza".

Enrica Bonaccorti con la figlia

Cosa ha raccontato Caterina Balivo sull'ultima ospitata in tv di Bonaccorti

Poco prima di rintanarsi nel silenzio social, Enrica Bonaccorti era stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona. È stata la conduttrice a ricordare di aver trascorso con lei del tempo: in studio, l'opinionista aveva già accennato di sentirsi poco bene. "Si lamentava sempre, diceva che era stata male", ha dichiarato la Balivo nel rivolgere alla collega la sua vicinanza.