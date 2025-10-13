Enrica Bonaccorti: “Accusata di non avere ricordato Pippo Baudo, ma stavo affrontando il tumore al pancreas”

Enrica Bonaccorti ha confidato che da quando ha deciso di non nascondere più la sua malattia molte cose sono cambiate: “Ho ripreso a respirare la vita”. Il suo silenzio aveva causato fraintendimenti e innescato accuse ingiuste.

Enrica Bonaccorti, il mese scorso, ha deciso di parlare pubblicamente della malattia che sta affrontando. La nota conduttrice ha un tumore al pancreas. Nei primi mesi ha voluto vivere questa situazione delicata nel più assoluto riserbo, non rispondendo neanche agli amici più cari. Poi ha deciso di non nascondersi più. Così, è stata travolta da un'ondata di affetto. In queste ore, in un post pubblicato su Instagram, ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicino.

Enrica Bonaccorti ha espresso il proprio stupore per la solidarietà e la vicinanza ricevute in questi giorni. Ha rimarcato come le parole d'affetto che sta ricevendo, le stiano dando tanta forza: "Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto". È riuscita finalmente a liberarsi dal "senso di colpa" scaturito dal non rispondere a coloro che si preoccupavano per lei. Il suo silenzio dei mesi scorsi non era stato compreso. Persone a lei vicine pensavano fosse arrabbiata con loro, mentre il pubblico le rivolgeva accuse completamente campate in aria: "Il pubblico mi accusava di non aver partecipato neppure al ricordo di Pippo Baudo e di essere rimasta in vacanza! Altro che vacanza…E poi sono abituata alla sincerità, sono a disagio altrimenti". In realtà, sebbene non abbia partecipato ai funerali, aveva ricordato il conduttore scomparso lo scorso agosto sui social e poi in collegamento in TV. Insomma, come al solito in tanti fanno l'errore di giudicare senza sapere.

La settantacinquenne ha confidato di essersi accorta di essere circondata da tanto affetto. Inoltre, si è resa conto che tantissime persone stanno percorrendo o hanno percorso in passato il suo stesso tortuoso sentiero: "Mi ha dato forza e speranza". E ha concluso: "Ho fatto bene ad aprirmi come tanti mi avete detto, grazie anche per questo. Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno, in ogni caso non mi nasconderò più. Vi abbraccio forte forte".