Enrica Bonaccorti: “Il tumore è inoperabile, ma guardo al futuro con un atteggiamento positivo”

A fine settembre Enrica Bonaccorti ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas. I primi mesi dopo aver ricevuto la notizia, la conduttrice si era chiusa in un lungo silenzio, per poi decidere di comunicare con un post sui social cosa stesse vivendo. Intervistata dal settimanale Gente, racconta il percorso terapeutico e dice di essere fiduciosa e di credere nella scienza.

Enrica Bonaccorti parla delle terapie

Dopo un primo ciclo di chemioterapia, ora sospesa, Bonaccorti rivela di non avere dolori, né nausea, ma di essere piuttosto debole, poi aggiunge: "Il tumore si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, è impossibile operarlo, intervenire per rimuoverlo. Purtroppo". Il percorso prevede l'inizio delle sedute di radioterapia e questo le fa credere ancor di più nella scienza che, insieme alla vicinanza delle persone le ha dato una forza diversa: "Il sentirmi circondata da così tanto affetto, con i racconti di chi ci era passato, di chi l'aveva superato, di chi lo stava affrontando come me. Tutto questo mi ha restituito uno sguardo. verso il futuro e sono tornata a credere che sia possibile andare avanti" e aggiunge, quindi, con una nuova consapevolezza: "Inoltre pare che l'atteggiamento positivo aiuti molto… dunque, guarirò!".

La conduttrice, poi, racconta al settimanale come la prima reazione alla diagnosi di tumore fu quella di una chiusura completa, che l'aveva fatta allontanare dal mondo circostante, sebbene ci fossero continui richiami fuori le mura della sua stanza: