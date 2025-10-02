Clizia Incorvaia sulla malattia di Enrica Bonaccorti: “Spero in un finale diverso da mia suocera Eleonora Giorgi”

“Spero che abbia un finale diverso da mia suocera e che viva con forza tutti i giorni”. Con le lacrime agli occhi, Clizia Incorvaia ha parlato di Enrica Bonaccorti, che di recente ha annunciato la diagnosi di tumore al pancreas. È la stessa malattia di cui ha sofferto la suocera Eleonora Giorgi.

Enrica Bonaccorti ha annunciato la diagnosi di tumore al pancreas. Con un messaggio sui social e una sua foto in sedia a rotelle, l'attrice ha spiegato il motivo della sua assenza negli ultimi quattro mesi. Una notizia che ha scosso diversi amici e colleghi, da Caterina Balivo a Clizia Incorvaia. Quest'ultima ha voluto dedicarle un pensiero e si sente vicina alla sua malattia, dal momento che è la stessa diagnosticata in passato alla suocera Eleonora Giorgi, morta lo scorso marzo.

Le parole di Clizia Incorvaia per Enrica Bonaccorti

Nella puntata del 2 ottobre de La Volta Buona, Caterina Balivo è tornata a parlare di Enrica Bonaccorti. L'attrice ha annunciato che le è stato diagnosticato un tumore al pancreas, lo stesso che ha affrontato Eleonora Giorgi. "Anche a telecamere spente, mi diceva che la ammirava e che lei non avrebbe mai avuto quella stessa forza. Vogliamo un esito diverso da quello di Eleonora", ha spiegato la conduttrice. In studio Clizia Incorvaia, nuora di Eleonora Giorgi, che con le lacrime agli occhi ha commentato: "Spero abbia un finale diverso da mia suocera e che viva con forza tutti i giorni. Lei mi diceva sempre ‘non voglio più giorni di vita ma più vita in questi giorni'. Spero ne faccia tesoro".

L'annuncio di Enrica Bonaccorti e le prime parole

Con un post pubblicato su Instagram, nella giornata del 29 settembre, Enrica Bonaccorti ha annunciato di avere un tumore al pancreas, lo stesso che era stato diagnosticato a Eleonora Giorgi. L'attrice si è mostrata in sedia a rotelle, accompagnata dalla figlia Verdiana, e ha scritto: "Mi sono nascosta per quattro mesi. L'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei". Intervistata dal TG1, a poche ore dalla condivisione della malattia, ha spiegato di star affrontando le cure e di essere circondata dall'amore della figlia: "Mi sono come congelata. Non sono disperata, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo molto bene. Ho una bella parrucchetta in testa".