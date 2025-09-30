Caterina Balivo sulla malattia di Enrica Bonaccorti: “A fine giugno a La volta buona, si lamentava sempre”

Programmi tv
A La volta buona oggi Caterina Balivo ha parlato della malattia di Enrica Bonaccorti, annunciata ieri dalla conduttrice e opinionista televisiva. Nel talk di Rai1 la Balivo ha spiegato di aver avuto ospite in studio la Bonaccorti fino a fine giugno: “Diceva di essere stata male”.
A cura di Gaia Martino
Caterina Balivo, nella puntata odierna del suo talk La volta buona, ha dedicato spazio a Enrica Bonaccorti che ieri ha annunciato di star combattendo contro un tumore. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Nello studio di Rai 1 oggi Miriana Trevisan, con la voce rotta dal pianto, ha esaltato le doti della collega che l'ha accolta a casa sua, tempo fa, "come una madre". Caterina Balivo ha ricordato di aver avuto la conduttrice e opinionista ospite in studio lo scorso giugno e "si lamentava sempre, diceva di non stare bene".

Le parole di Miriana Trevisan per Enrica Bonaccorti

Miriana Trevisan con la voce rotta dal pianto ha espresso tutta la sua vicinanza a Enrica Bonaccorti che ieri ha spezzato un silenzio che durava da circa quattro mesi rivelando di star combattendo contro un tumore. L'ospite di Caterina Balivo ha ricordato di essere stata a casa sua e di essere stata accolta come una figlia. Poi ha continuato: "Una donna forte e di grande professionalità. Le ho scritto, ancora non mi ha risposto, spero mi risponda. Stanotte non ho dormito per questa cosa". Anche Caterina Balivo ha parlato della storica conduttrice e opinionista televisiva raccontando di aver provato ad averla in studio recentemente, ma le dissero che non poteva perché "era all'estero". "Le ho scritto subito appena ho letto la notizia. Quando veniva qua diceva che non si sentiva bene, si lamentava sempre, diceva che era stata male. Ma è stata con noi fino a fine giugno. Abbiamo trascorso del tempo insieme", ha rivelato la conduttrice.

L'annuncio di Enrica Bonaccorti: "Mi sono nascosta per 4 mesi"

Ieri Enrica Bonaccorti ha pubblicato un post che nessuno si aspettava. Con una foto nella quale è su una sedia a rotelle, ha raccontato il motivo per il quale "è da tanto che non ci sentiamo e vediamo". "Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è" ha scritto nella lunga didascalia nella quale annuncia di avere un tumore e di essere "all'inizio": "Ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi", le parole.

Programmi TV
