Raimondo Todaro: “Ho avuto due tumori maligni” e fa chiarezza sulla presunta crisi con Francesca Tocca

Raimondo Todaro si è raccontato nel corso della puntata di Verissimo trasmessa domenica 10 settembre. Il ballerino e professore della scuola di Amici di Maria De Filippi ha smentito di essere in crisi con Francesca Tocca e ha confidato che, nel 2020, ha affrontato un periodo particolarmente complicato. Gli furono diagnosticati due tumori maligni.

Raimondo Todaro e la malattia

Raimondo Todaro ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua vita, a partire dalla malattia del padre Alfio: "Avevo circa 13 anni quando lui si è ammalato. Ed è stato brutto, brutto, brutto, brutto. Per una decina di anni è come se non avessi più avuto papà. Stava malissimo, entrava e usciva dagli ospedali. Era arrivato a pesare meno di 50 chili. Era un'altra persona. Poi, per fortuna, questa malattia che l'ha tormentato tanto, si è calmata e ho ritrovato il mio papà. Oggi sfiora i 100 chili e io sono felice di vederlo con la pancia, perché so che sta bene". Nel 2020, purtroppo, Raimondo Todaro ha avuto un serio problema di salute, di cui ha parlato per la prima volta nello studio di Verissimo:

È nato tutto da un'appendicite. Mi portano in sala operatoria. L'intervento è durato 4 ore, perché l'appendice aveva bucherellato un pezzo di intestino, quindi mi hanno dovuto tagliare un pezzo di intestino e ricucire. Da lì, ho fatto dei controlli di routine. Mi arriva una telefonata mentre stavo entrando in sala prove con Lorella (Cuccarini, ndr) e con la Maestra Celentano. Mi dicono: "Ci sono due tumori maligni, ti devi operare subito".

Raimondo Todaro operato nello stesso periodo in cui lavorava ad Amici

Raimondo Todaro ha raccontato di come abbia affrontato i delicati interventi chirurgici, nello stesso periodo in cui era tra i professori di Amici: "Durante la prima edizione di Amici ho fatto due interventi a distanza di pochi mesi. Il lunedì andavo in ospedale, mi operavo con l'anestesia totale, mi risvegliavo e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente. Il lavoro è stato la mia fortuna, perché era l'unico momento in cui non ci pensavo. Ora continuo a controllarmi, per adesso sono fuori pericolo". E ha continuato:

Fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere, di non fare vedere niente a nessuno, non so perché…ognuno reagisce a modo suo. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi. Se non fosse stato per un'appendicite, non me ne sarei mai accorto. La prevenzione è tutto, nel mio caso mi ha salvato la vita. Se ho avuto paura? Te la fai sotto, paura è poco. Pensavo soprattutto a Jasmine. Lei sapeva qualcosa, perché mi vedeva entrare e uscire dall'ospedale. Sapeva che papà aveva "male al pancino".

Raimondo Todaro smentisce la crisi con Francesca Tocca

