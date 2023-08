Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi: “È andata via da sola, al buio in mezzo alla strada” Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sarebbero lasciati di nuovo. La coppia di ballerini avrebbe vissuto un’estate turbolenta, lasciandosi sorprendere pubblicamente nel bel mezzo di una lite animata. Nel 2020 hanno già vissuto una crisi sentimentale, confermata ma poi superata.

A cura di Giulia Turco

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sarebbero lasciati di nuovo. Sul finire dell’estate il gossip travolge i due ballerini che già in passato hanno vissuto una crisi sentimentale e il cui amore è piuttosto turbolento. Le vacanze non si sarebbero concluse per il migliore dei modi per loro, che avrebbero deciso di prendere strade diverse, seppur non lo abbiano mostrato pubblicamente.

Cos'è successo tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

A racontare l’ultima presunta coppia scoppiata è l’influencer Deianira Marzano che, su Instagram, ha pubblicato l’indiscrezione di una gola profonda: “Confermo, si sono lasciati. Sono rientrati separatamente dalla Sardegna, lei muta e lui scappato in Sicilia”, racconta la fonte. Pochi giorni prima si era parlato di una lite piuttosto accesa, verificata in un ristorante di Villasimius, in Sardegna, in compagnia di alcuni amici. Dopo la lite, sembra che la ballerina abbia lasciato il gruppo amareggiata e che non si sia fatta problemi ad andarsene senza il compagno: “Tocca camminava da sola in piena carreggiata. È andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada”. Per il momento la coppia non ha smentito le indiscrezioni e i loro profili social tacciono sul capitolo sentimentale

La precedente crisi e il ritorno di fiamma

D’altronde la storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro ha già vissuto una fase di crisi nel 2020, quando la ballerina di Amici ha intrapreso una frequentazione con l’ex allievo della scuola Valentin Alexandru Dimitri. Una crisi allora confermata, ma poi risolta. Rientrata in tv ad ottobre 2021, la ballerina aveva raccontato in un’intervista a Chi: “La mia volontà era quella di stare vicino a lui, quando ci siamo lasciati non ci siamo tirati i piatti, ci vedevamo tutti i giorni”, anche per via della figlia che hanno in comune. L’ombra di una nuova crisi era riapparsa poi a febbraio 2023, nel corso dell’ultima edizione del programma, con le voci sempre già insistenti di una abbandono di Todaro dal ruolo di coach, proprio in virtù di una nuova rottura dal compagno. In quel caso Tocca aveva smentito.