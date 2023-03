Francesca Tocca non è incinta per la seconda volta: “Smentisco tutto” Francesca Tocca ha smentito le voci secondo le quali sarebbe incinta per la seconda volta del compagno Raimondo Todaro, circolate sui social dopo la prima puntata del Serale di Amici. “Prima ero in crisi… Ora sono incinta… Smentisco tutto”, ha scritto la ballerina professionista su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Tocca non è incinta per la seconda volta del compagno Raimondo Todaro. La ballerina professionista ha rotto il silenzio e, con una storia Instagram, ha smentito le indiscrezioni circolate sui social dopo il serale di Amici, secondo le quali sarebbe stata in dolce attesa.

La smentita di Francesca Tocca

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la ballerina ha messo a tacere ogni voce sulla sua presunta gravidanza, nate dal fatto che non si sia esibita durante la prima puntata del Serale di Amici e che è apparsa in studio con una pancia sospetta. "Prima ero in crisi… Ora sono incinta…", ha scritto. E poi ha aggiunto che non c'è nessuna verità nei gossip circolati sui social: "Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c'è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente".

Le indiscrezioni sulla seconda gravidanza

A diffondere le notizia di una presunta gravidanza erano stati alcuni utenti su Twitter dopo la prima puntata del Serale di Amici. In quell'occasione, la ballerina professionista è entrata in studio ma non si è esibita per l'intera serata, come invece ha sempre fatto gli anni passati. Al suo posto, ad accompagnare Mattia Zenzola nel passo a due, c'era l'ex allieva Benedetta, a cui è stato offerto un contratto per la fase finale del programma. In più, i più attenti hanno notato un pancino sospetto sotto il vestito nero, che appariva più stretto proprio all'altezza della pancia. Ad alimentare ulteriormente le voci ci ha pensato la pagina Twitter Amici News, che ha pubblicato una chat misteriosa risalente al 4 marzo, in cui si legge: "Francesca Tocca incinta".