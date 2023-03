Francesca Tocca non balla al Serale di Amici, il gossip sulla presunta seconda gravidanza Secondo alcune indiscrezioni su Twitter, la ballerina Francesca Tocca sarebbe incinta per la seconda volta del compagno Raimondo Todaro. A farlo pensare il pancino sospetto con cui è entrata in studio al Serale di Amici e il fatto che non si sia esibita per l’intera serata.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Tocca è incinta per la seconda volta del marito Raimondo Todaro? Secondo alcune voci circolate su Twitter dopo la prima puntata del Serale di Amici, la risposta sarebbe sì. La ballerina professionista è entrata in studio ma non si è esibita per l'intera serata, come invece ha sempre fatto gli altri anni. In più, alcuni utenti hanno notato un pancino sospetto che farebbe pensare proprio a una seconda gravidanza, dopo la nascita della piccola Jasmine.

Il pancino sospetto di Francesca Tocca ad Amici

La prima puntata del Serale di Amici è andata in onda sabato 18 marzo. Durante la serata, che ha visto l'eliminazione di Megan e NDG, c'è stato anche un guanto di sfida tra i professori delle tre squadre, vinto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che si sono esibiti con un simpatico omaggio al giudice Cristiano Malgioglio.

A portare il premio in studio è stata proprio Francesca Tocca, da anni ballerina professionista del programma e nella vita privata compagna del coach Raimondo Todaro. Al suo ingresso, alcuni utenti su Twitter hanno notato un pancino sospetto sotto il vestito nero, che appariva più stretto proprio all'altezza della pancia. In più, ad alimentare le voci di un secondo bebè in arrivo, ci sarebbe il fatto che la ballerina non si è esibita per tutta la serata con nessuna coreografia. Ad esempio, al suo posto, ad accompagnare Mattia Zenzola nel passo a due c'era l'ex allieva Benedetta, eliminata a un passo dal Serale, a cui è stato offerto un contratto per la fase finale del programma. Secondo alcuni, questo sarebbe un ulteriore indizio dell'impossibilità di Francesca Tocca di ballare, probabilmente perché in dolce attesa.

L'indiscrezione sulla gravidanza

Ad alimentare ulteriormente le voci ci ha pensato la pagina Twitter Amici News, che ha pubblicato una chat misteriosa risalente al 4 marzo, in cui si legge: "Francesca Tocca incinta". Per il momento, la ballerina non si è esposta a riguardo e nemmeno il compagno Raimondo Todaro, smentendo o confermando la notizia. Non resta che aspettare anche le prossime puntata del Serale, per sapere se la vedremo di nuovo ballare o se ci saranno annunci importanti.