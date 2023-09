Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme a letto, la foto che smentisce le voci di crisi Dopo l’intervista di Raimondo Todaro a Verissimo, anche Francesca tocca smentisce le voci di crisi a proposito del rapporto con il marito. La ballerina professionista di Amici ha pubblicato una foto in cui compare accanto all’insegnante di latino americano ed entrambi sono a letto.

A cura di Stefania Rocco

Francesca Tocca pubblica una foto sul suo profilo Instagram per smentire le voci di crisi con Raimondo Todaro. Dopo una serie di indiscrezioni che si sono rincorse questa estate, la ballerina professionista di Amici ha pubblicato una foto scattata mentre posa accanto al suo compagno ed entrambi sono a letti, apparentemente nudi. Uno scatto particolarmente sexy ma che ha come obiettivo quello di fermare le voci che li volevano ormai in procinto di lasciarsi. “Ciao scemo”, scrive Francesca guardando in camera. Alle sue spalle, che osserva la scena sereno, compare Raimondo, l’insegnante di latino americano che anche quest’anno farà parte della squadra del talent show Amici.

Raimondo Todaro: “Va tutto bene, ci amiamo”

Era stato proprio Todaro, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, a smentire le indiscrezioni secondo le quali il rapporto con la moglie sarebbe finito questa estate: “Va tutto bene. Siamo birichini. Ci amiamo tanto, come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Quest'estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno detto che abbiamo litigato. Però litigano tutte le coppie del mondo. Se sono geloso di lei? Lei non mi ha mai dato modo di esserlo. Se mi dà modo, sono gelosissimo, sono siciliano”.

Le voci di crisi cominciate ad agosto

Le voci a proposito di una crisi tra i due erano cominciate lo scorso agosto. Era stata l’influencer Deianira Marzano a lanciare le indiscrezioni a proposito di una furiosa lite. “Confermo, si sono lasciati. Sono rientrati separatamente dalla Sardegna, lei muta e lui scappato in Sicilia”, aveva fatto sapere la prima fonte di Marzano, cui si era aggiunta una successiva indiscrezione a proposito della lite a seguito della quale Francesca se ne sarebbe andata da sola, lite confermata dallo stesso Raimondo: "Tocca camminava da sola in piena carreggiata. È andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada”.