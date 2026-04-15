Raimondo Todaro giura sulla figlia e tira in ballo il cancro: è polemica per la sua frase al GF Vip

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Nella casa del Grande Fratello Vip la stanchezza sembra farsi sempre più evidente. C'è chi perde il controllo e, nell'impulso di affermare il proprio pensiero, si lascia andare a espressioni infelici. È accaduto a Raimondo Todaro che ha pronunciato una frase che in queste ore sta suscitando numerose critiche dentro e fuori dalla casa. Il gieffino ha tirato in ballo la figlia, lasciando basito anche l'ex concorrente GionnyScandal che ha commentato l'accaduto sui social.

Cosa ha detto Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip

Una premessa è doverosa. Raimondo Todaro è perdutamente innamorato della sua bambina, avuta dalla relazione con Francesca Tocca. Con lei condivide un legame profondo, le ha trasmesso la sua passione per la danza, è un padre molto presente e la adora a tal punto da avere discusso con chi si è permesso di scarabocchiare il cartellone che aveva creato per sua figlia. In queste ore, il gieffino stava parlando in giardino di Francesca Manzini e del suo pianto definito troppo "caricato" e ha precisato: "Non abbiamo parlato né dello studio, né di Ilary, parlavamo del pianto. La parola ‘caricato' era riferita al pianto". Poi, la frase che ha spiazzato gli altri coinquilini: "Te lo posso giurare su mia figlia, le venisse un cancro in questo secondo, non ti sto dicendo caz**te". È chiaro che l'intento di Raimondo fosse quello di dimostrare di stare dicendo la verità, ma le sue parole sono sembrate inopportune, sebbene dette d'impulso.

I concorrenti spiazzati dalle parole di Raimondo Todaro

Adriana Volpe ha avuto un sussulto e ha esclamato: "No, no, no". Commenti basiti anche sui social da parte degli spettatori che hanno assistito alla scena in diretta. Tra coloro che sono rimasti sbalorditi, anche un ex volto di questa edizione del Grande Fratello Vip: GionnyScandal. Il cantante, che nelle scorse settimane ha deciso di abbandonare il reality di Canale5, ha commentato: "Raimondo ma cosa ca**o dici?". Insomma, sebbene sia innegabile l'amore che Todaro prova per sua figlia e che quell'espressione inopportuna sia stata frutto della foga del momento, il ballerino avrebbe potuto evitare questo scivolone.