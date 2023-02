“Raimondo Todaro potrebbe lasciare Amici 22, è in crisi con Francesca Tocca” Sarebbero di nuovo in crisi Francesca Tocca e Raimondo Todaro ,stando a quanto fa sapere Nuovo Tv. La rivista racconta che l’insegnante di Amici 22 potrebbe lasciare il programma.

A cura di Gaia Martino

Non sarebbe un buon momento per Raimondo Todaro. L'insegnante della scuola di Amici di Maria de Filippi, stando a quanto rivela la rivista Nuovo Tv, starebbe pensando di lasciare il programma. Dopo aver perso la ballerina Megan Ria che ha deciso di cambiare professore e farsi guidare da Emanuel Lo, e dopo i numerosi scontri con Mattia Zenzola, circolerebbe voce che l'insegnante di ballo non starebbe vivendo un periodo sereno.

Raimondo Todaro in crisi, c'entrerebbe la moglie Francesca Tocca

Non si conoscerebbero i dettagli del periodo turbolento che starebbe vivendo Raimondo Todaro, ma stando a quanto fa sapere Nuovo Tv, l'insegnante di Amici 22 starebbe pensando di abbandonare il programma. Si legge che starebbe vivendo un momento di crisi con la moglie, Francesca Tocca, anche lei nel cast del talent show in qualità di ballerina professionista. Dopo il ritorno di fiamma nel 2021, la coppia starebbe affrontando nuovamente un momento negativo, iniziato a novembre. I problemi familiari dunque si starebbero riversando sul programma, per questo motivo l'insegnante sarebbe apparso sottotono nell'ultimo periodo. Nonostante ne parlino i media italiani, né da Todaro né da Tocca sono arrivate sino ad ora conferme o smentite riguardo le indiscrezioni sul loro conto.

Il ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca nel 2021

La storia d'amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro ha già vissuto un momento di crisi. Era il 2020 quando la ballerina professionista di Amici passeggiava per le strade di Roma con Valentin Alexandru Dumitru, ex allievo, confermando dunque la separazione dal marito. Circa un anno dopo, nell'ottobre 2021, annunciarono il loro ritorno insieme, come coppia, baciandosi nello studio di Amici 21. "La mia volontà era quella di stare vicino a lui, quando ci siamo lasciati non ci siamo tirati i piatti, ci vedevamo tutti i giorni, anche per la bimba", le parole di lei in una intervista.