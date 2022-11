Raimondo Todaro attacca Mattia Zenzola ad Amici 22: “Stai zitto, balla che fai più bella figura” Raimondo Todardo ha attaccato Mattia Zenzola nella puntata del 27 novembre di Amici 22: il ballerino è stato mandato in sfida perché accusato di non fare abbastanza per l’ordine e la pulizia della casetta. “Non dire niente, balla che fai più bella figura”, ha detto il maestro all’allievo.

A cura di Elisabetta Murina

Torna il problema della sporcizia e del disordine ad Amici 22. Nella puntata di domenica 27 novembre, Maria De Filippi ha annunciato provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi per via delle condizioni in cui hanno lasciato la casetta. Dopo una sfida di canto e di ballo, alcuni allievi sono stati mandati in sfida diretta. Tra questi il ballerino Mattia Zenzola, che è stato attaccato da Raimondo Todaro perché che già l'anno scorso era finito al centro di una discussione per lo stesso motivo.

Raimondo Todaro attacca Mattia Zenzola

Mattia è stato mandato in sfida perché considerato uno dei ragazzi che fa solamente la sua parte nell'ordine della casetta e non aiuta anche gli altri. Raimondo Todaro, prima che si esibisse, ha voluto fare una premessa: "L'anno scorso avevi preso un provvedimento disciplinare. Non dire niente. Stai zitto e balla che fai più bella figura". Il ballerino aveva già partecipato al talent lo scorso anno ma era stato costretto ad uscire per via di un grave infortunio. Dopo essersi esibito e aver vinto la sfida, Mattia ha voluto dire la sua sulla questione: "Per me non c'è uno che pulisce e uno no, per me influisce chi è abituato a vivere da solo e chi no. Ho la coscienza pulita sotto questa cosa. Ieri c'era un macello in casa e io sono stato l'unico a dire di pulire. Molte delle persone nominato hanno detto ‘non sono stato io non pulisco'. Mi dà fastidio che hanno difeso Gianmarco e su di me non è stato detto nulla".

Alessandra Celentano e il "freeze" alla sfida di Gianmarco

Alessandra Celentano ha mandato in sfida Gianmarco, che si è dovuto esibire contro l'aspirante allieva Ginevra. Il ballerino pero non è d'accordo perché crede di aver sempre aiutato nell'ordine e nella pulizia della casa. Nonostante questo ha accettato e ballato, ma la sfida ha per il momento un esito in sospeso: un voto a favore dell'allievo e uno a favore della sfidante. L'ago della bilancia è Alessandra Celentano, che però ha deciso di "freezare" la sfida e di strappare il cartoncino con il nome. Gianmarco ha lasciato lo studio ed è in attesa di sapere se dovrà o meno lasciare la scuola.