Maria De Filippi e i prof puniscono gli allievi per le mancate pulizie: Gianmarco lascia lo studio Caos e malumori ad Amici 2022: Maria de Filippi e i professori si sono infuriati con gli allievi per le mancate pulizie in casetta. Sfide immediate e punizioni: Gianmarco ha dovuto momentaneamente abbandonare lo studio essendo stata la sua sfida congelata.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Amici 2022 oggi si è aperta con la sgridata della padrona di casa e degli insegnanti per il mancato ordine e la sporcizia lasciata in giro dagli alunni nella casetta. "Il rischio che intervenga l'ufficio di igiene potrebbe esserci" ha commentato Maria De Filippi durante il filmato che mostrava le diverse aree dell'appartamento sporco. Il talent show ha così deciso di punire i ragazzi che, durante la sfida, si sono classificati nella "zona rossa", ovvero dalla quarta posizione in poi. La puntata si è dedicata unicamente alla sfida e ai conseguenti provvedimenti.

La decisione di Maria de Filippi e degli insegnanti di Amici

Gli insegnanti del talent show hanno deciso il provvedimento disciplinare per ogni alunno classificatosi dalla quarta posizione in poi nella classifica provvisoria. "Oggi voi fate una gara di ballo e canto. Gli alunni che si posizioneranno dal quarto al decimo posto in classifica avranno un provvedimento disciplinare scelto dagli insegnanti" ha spiegato Maria de Filippi prima della maxi sfida. "Io penso all'eliminazione o alla sfida" ha aggiunto Rudy Zerbi, della stessa opinione è stata Alessandra Celentano: "Finché non si prendono provvedimenti pesanti non capiscono".

La classifica dopo la sfida e i colpevoli della sporcizia

Dopo la ramanzina, sono entrati in studio Cristiano Malgioglio, Irama e la ballerina Nancy Berti per giudicare le esibizioni degli allievi in sfida. Aaron, Tommy G e Angelina sono stati i primi tre della classifica di canto, nella zona verde e dunque tra i salvi, ma i due ragazzi si sono definiti comunque colpevoli della sporcizia in casa. Isobel, Ramon e Samu i primi tre di ballo: "Noi ballerini facciamo più dei cantanti" ha specificato Ramon. "Mettere a rischio di eliminazione dei vostri compagni quando non è colpa loro non lo trovo giusto" ha commentato la Celentano, ma soltanto in tre hanno ammesso le loro colpe. "Maddalena, Ramon, Cricca, Rita, Megan, Ludovica, Samuel, Federica sono quelli che fanno di più" ha spiegato Maria De Filippi prima della decisione sui provvedimenti.

I provvedimenti contro NDG, Mattia e Gianmarco

Il primo provvedimento è arrivato per NDG, finito in sfida immediata contro Michelle decisa da Rudy Zerbi: il cantante però è rimasto in gara eliminando la sua sfidante. Todaro e Celentano hanno scelto di mettere in sfida Mattia e Gianmarco. Per Gianmarco la sfida è stata congelata. La Celentano chiamata a giudicare la sfida del ballerino contro Ginevra ha spezzato il foglio contenente il suo voto: "Voto in sospeso, ci devo pensare": l'allievo ha dovuto abbandonare lo studio. Mattia è stato inserito nell'elenco di quelli che in casetta "non alzano un dito": già l'anno scorso fu sgridato per lo stesso comportamento e per questo motivo è finito in sfida, "Stai zitto, meglio se non parli" gli ha detto il prof Raimondo Todaro infuriato.