Amici22, Megan chiede di cambiare coach e abbandona Todaro: “Mi sento trascurata, non capita” Megan chiede di poter cambiare insegnante e spiega a Raimondo Todaro di essersi sentita insicura in queste settimane. La ballerina, infatti, vorrebbe ritornare da Emanuel Lo.

A cura di Ilaria Costabile

Il serale di Amici22 si avvicina, ma nonostante siano ormai poche le settimane che separano gli allievi della scuola di Cinecittà dalle fasi finali del loro percorso, alcuni sentono la necessità di manifestare le proprie insicurezze. Ed è così che Megan decide di chiedere a Raimondo Todaro, il suo professore, di cambiare cattedra per tornare ad essere un'allieva di Emanuel Lo.

La spiegazione di Megan a Raimondo Todaro

Una richiesta particolare motivata, però, dalla necessità di sentirsi compresa dal proprio insegnante che, secondo la ballerina, in questo periodo è sembrato piuttosto assente, ragion per cui Megan ha ritenuto che questo atteggiamento potesse compromettere anche le sue performance:

Nel mio percorso ho sempre visto una crescita costante, però ultimamente – nelle ultime tre settimane – mi sono vista un po’ più ferma, nel senso che in puntata mi sono sentita insicura. Mi sono fatta mille domande e ho capito che non mi sentivo tutelata e supportata da te, che sei il mio professore. Per me è anche una questione che le cose che faccio vengono sottovalutate dai professionisti”.

La risposta conciliante di Todaro

Raimondo Todaro, sorpreso dalla richiesta, ma nient'affatto arrabbiato per quanto gli è stato confidato dalla sua allieva, le risponde con grande sincerità, mostrando di avere a cuore innanzitutto la formazione e il benessere dei ragazzi che con lui hanno iniziato o continuato un percorso all'interno della scuola. Queste le sue parole:

Io penso che il tuo percorso stia andando alla grande, ma se mi dici che non ti sei sentita supportata dal punto di vista morale ti dico che hai ragione. Soprattutto nelle ultime settimane. Non ti ho filato come faccio di solito, non c’ero tanto con la testa. Pensavo a Samuelino che ho eliminato. La motivazione è quella, non c’entri tu.

La ballerina, quindi, una volta comunicata la sua decisione ha parlato con Emanuel Lo dicendogli: "Non mi sento valorizzata dal mio professore, non mi sento capita, non mi comprende a 360 gradi" e il coach l'ha riaccolta, quindi, nella sua "scuderia".