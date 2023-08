Amici 2023/2024: fuori Arisa e Raimondo Todaro: “Arrivano Emma e Elena D’Amario” Novità in arrivo tra i coach di Amici. Dopo l’abbandono di Arisa e la possibile uscita di scena di Raimondo Todaro, a sbarcare dietro la scrivania degli insegnanti potrebbero essere due volti storici del programma: Emma e Elena D’Amario.

A cura di Stefania Rocco

Rivoluzione ad Amici 2023/2024. I lavori in vista della prossima stagione del talent show di Canale5 sono già cominciati. I casting attraverso i quali saranno scelti gli allievi che comporranno la classe della prossima edizione proseguono ma è sul fronte degli insegnanti che potrebbero arrivare a breve le prime novità. Secondo il settimanale Nuovo Tv e il Corriere della sera, Maria De Filippi si starebbe preparando a cambiare parte del cast fisso.

Fuori Arisa e Raimondo Todaro

Com’è noto, Arisa non parteciperà alla prossima stagione. La cantante – che non ha mai nascosto il desiderio di tornare a Sanremo – ha deciso di lasciare le reti Mediaset e tornare in Rai, dove sarà in giuria a The Voice Kids. A pesare sull’eventuale uscita di scena di Raimondo, invece, sarebbe stata la lite con Maria De Filippi avvenuta nel corso di una registrazione della scorsa edizione del serale di Amici, lite che la produzione ha scelto di non mandare in onda. A differenza di Arisa, però, Raimondo Todaro si era detto disponibile a restare al suo posto in trasmissione. Anzi, aveva dichiarato di essere convinto di volere continuare il suo percorso da coach.

Due ex volti di Amici tra i banchi degli insegnanti

A sostituire Raimondo Todaro e Arisa potrebbero arrivare due volti noti di Amici. Si tratterebbe di Emma, cantante uscita dalla scuderia del talent show, e Elena D’Amario, ballerina, ex protagonista del programma già entrata a far parte del cast di professionisti del talent. Emma ha già partecipato ad Amici nel ruolo di giudice (oltre che di concorrente e vincitrice) mentre Elena è stata conduttrice del daily, ballerina professionista del programma e aiuto coreografa. Potrebbero essere loro a sostituire i volti uscenti del talent. Per il momento, tuttavia, non sono ancora arrivate conferme ufficiali a proposito del possibile avvicendamento tra le due coppie di artisti.