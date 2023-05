Amici, Todaro verso l’addio dopo la lite con Maria De Filippi: “Presuntuoso, fa troppe insinuazioni” Non solo l’addio del ballerino e coach sarebbe vicino, ma Todaro avrebbe persino già gettato le basi per un ritorno nel cast di Ballando con le stelle. Alla base ci sarebbe il “gelo” calato dopo l’accesa lite in studio con Maria De Filippi.

A cura di Giulia Turco

L’avventura di Raimondo Todaro nel ruolo di giudice ad Amici potrebbe essere arrivata al capolinea. Il ballerino, che fino a un biennio televisivo prima faceva parte della squadra di Milly Carlucci, avrebbe avuto una discussione particolarmente accesa con Maria de Filippi nel corso dell’ultima edizione del talent. I conseguenti malumori, secondo le indiscrezioni del settimanale Nuovo, sarebbero alla base del mancato rinnovo per il prossimo settembre.

Todaro e l'ipotesi dietro front a Ballando con le stelle

Stando a quanto racconta il settimanale di Riccardo Signoretti, ci sarebbe del “gelo” tra Raimondo Todaro e la padrona di casa di Canale 5, che lo giudicherebbe “presuntuoso e di fare troppe dietrologie e insinuazioni”. Ecco perché il destino del ballerino in tv potrebbe non corrispondere con quello di Amici di Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni di Nuovo, non solo l’addio di Todaro dal talent darebbe vicino, ma il ballerino avrebbe persino già gettato le basi per un ritorno nel cast di Ballando con le stelle. D’altronde, la stessa Milly Carlucci non ha mai smesso di avere una buona opinione di Todaro e più volte ha messo in chiaro di non essersi affatto offesa per la sua scelta, risalente al 2021, di prendersi una pausa dalla Rai per fare esperienze nel talent targato Mediaset.

La presunta lite tagliata tra Todaro e Maria De Filippi

Non è un mistero che nella puntata di sabato 9 aprile, dunque circa un mese prima della finale del serale, Todaro avrebbe avuto un'accesa discussione con Maria De Filippi. Della lite gli spettatori non hanno avuto traccia perché, a quanto pare, la produzione avrebbe preferito tagliare il momento e non mandarlo in onda in puntata.

Le indiscrezioni trapelate dal pubblico presente in studio, però, parlano chiaro. Todaro si sarebbe scaldato nel corso di una discussione con Rudy Zerbi, tra i volti storici del talent, mostrando una certa perplessità nella scelta di mandare Angelina al ballottaggio finale contro due ballerini. La cantante era palesemente tra gli elementi più forti del programma, considerata da molti la papabile vincitrice.

“Se pensi che Angelina sia già la vincitrice, perché non le dai la coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?”, avrebbe tuonato la conduttrice, scomoda dalla discussione. I malumori sarebbero andati crescendo e da allora avrebbero segnato uno strappo irrisolvibile nei rapporti tra Todaro e la produzione.