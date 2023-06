“Buongiorno signorine”, Wax svela il motivo della lite con Maria De Filippi ad Amici Wax svela la ragione della lite con Maria De Filippi durante i provini di Amici. “Sono arrivato al casting bello arrogante”, ha ammesso il cantante protagonista del talent show.

A cura di Stefania Rocco

Wax svela finalmente il motivo della lite con Maria De Filippi durante i casting di Amici. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, il cantante ha reso noti i motivi celati dietro quel primo confronto con la conduttrice, confronto che non gli avrebbe impedito di essere selezionato per entrare a far parte del cast del celebre talent show. “Sono entrato ad Amici con tantissima rabbia. Ho preso il microfono in mano e ho detto ‘buongiorno signorine’ davanti a Maria. Sono arrivato ai casting bello arrogante. Non è stata proprio una bella presentazione. Però non c’è mai stata cattiveria”, ha ammesso l’ex allievo, successivamente diventato uno dei finalisti del programma.

La reazione di Maria De Filippi

“Maria all’inizio si è un po’ risentita, poi però siamo andati avanti”, ha raccontato ancora Wax per poi motivare il suo atteggiamento, “Prima di Amici non mi fidavo di nessuno per via delle cose che ho visto e vissuto. Sono dell’avviso che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio”. Il cantante ha recuperato in fretta il rapporto con la conduttrice. Maria non ha mai nascosto di trovarlo uno tra i cantanti più talentuosi di questa edizione del programma. Anche per questo, non riuscì a nascondere la sua rabbia durante la bravata di Capodanno che lo vide coinvolto.

Il legame con Angelina Mango

Wax ha confermato di avere mantenuto un ottimo rapporto con Angelina, cantante e collega conosciuta lo scorso settembre, appena arrivato ad Amici: “A settembre è iniziata una amicizia molto bella. Mi ha subito colpito perché non avevo mai conosciuto una persona con questa mentalità, con una grande immaginazione. Ad esempio ci sono stati momenti in cui insieme ci inventavamo la presenza di mostri nel giardino della casetta. Oppure lei mi diceva ‘guarda la luna sembra un formaggio’. Erano le nostre vie di fuga dallo stress. Ci ha aiutato molto l’immaginazione e naturalmente la musica”.