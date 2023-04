Wax e Angelina di Amici stanno insieme? Maria De Filippi svela la verità sul loro rapporto È Maria De Filippi a svelare la verità sul rapporto tra Wax e Angelina di Amici. Nel corso dell’ultima puntata del serale, registrata giovedì 27 aprile, la conduttrice ha fatto chiarezza.

Wax e Angelina di Amici stanno insieme? Se lo chiedono da tempo gli spettatori del talent show di Canale5 che hanno notato l’intesa nata tra i due tra i banchi della scuola per talenti. A fare chiarezza a proposito del loro rapporto è stata Maria De Filippi che, nel corso della puntata del serale registrata giovedì 27 aprile, ha spiegato agli spettatori qual è il legame tra i due cantanti.

Le parole di Wax e il boato del pubblico

Le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv a proposito dell’ultima puntata di Amici registrata hanno tolto ogni dubbio ai fan di quella che speravano potesse essere una coppia. Wax e Angelina si sono esibiti in un guanto di sfida voluto dai loro insegnanti che avevano chiesto a entrambi di cantare il brano “Ancora”, di Eduardo De Crescenzo. Quando la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè ha assegnato la vittoria ad Angelina, Wax non si è mostrato dispiaciuto. “Se ha vinto lei, ho vinto anch’io”, ha commentato soddisfatto, alimentando nuova curiosità sul loro rapporto già particolarmente chiacchierato. Nemmeno il tempo di terminare la frase che il pubblico è esploso in un boato, come se con quella dichiarazione Wax avesse confermato il legame con la collega. Legame che alcuni sospettano i due artisti stiano tenendo nascosto.

Maria De Filippi: “Tra Wax e Angelina solo amicizia”

Per questo motivo, probabilmente, la conduttrice De Filippi ha preferito intervenire e fare chiarezza. Rivolgendosi al pubblico estasiato dalle dichiarazioni di Wax, Maria ha spiegato che tra quest’ultimo e Angelina non esiste alcun rapporto romantico. La loro sarebbe solo un’amicizia, considerata importante da entrambi, nata nella scuola. Un legame probabilmente destinato a durare anche lontano dalle telecamere ma che non avrà alcuna evoluzione sentimentale.