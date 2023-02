Maria De Filippi riapre la questione Capodanno, a Wax: “Non sentirti il solo ad aver sbagliato” Maria De Filippi questo pomeriggio nel corso della puntata di Amici 22 ha riaperto la questione Capodanno e il noce moscata gate. La conduttrice si è rivolta a Wax: “Non sentirti il solo colpevole, ti ho trattato così perché c’è del bene”.

A cura di Gaia Martino

Maria De Filippi nella puntata di Amici 22 oggi, domenica 5 febbraio, ha fatto i complimenti a Wax, arrivato ultimo nella classifica canto. L'allievo è stato accusato di essere stato il "capobanda" nei fatti di Capodanno, e dopo severe punizioni sarebbe tornato in riga. "Sei perfetto ultimamente, è la verità. Ce la stai mettendo tutta, lo penso sul serio", le parole della conduttrice in puntata oggi.

I complimenti a Wax

Maria De Filippi, dopo la gara di canto che ha visto Wax ultimo, ha chiamato l'allievo al centro dello studio. La padrona di casa ha deciso di mettere un punto alla questione Capodanno, chiedendo a Wax di non sentirsi l'unico colpevole dei fatti.

Volevo aprire una parentesi e chiuderla. Parliamo di questo benedetto Capodanno, non eri l'unico. E non devi sentirti l'unico ad aver fatto un errore. Questo è importante. Il peso va diviso equamente e penso che tu l'hai portato il peso, ora basta. Siamo d'accordo?

La conduttrice televisiva ha spiegato il perché ha così a cuore il percorso di Wax e perché spesso l'ha sgridato in maniera dura. "Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting, abbiamo litigato io e te. Anche dopo Capodanno, me la sono presa più con te che con tutti. Ti ho detto di andare a casa senza guardarti in faccia. Ti voglio dire che se me la prendo così, più con te che con altri, è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca. Altrimenti non discuto. Sono fatta così, se discuso è perché penso che la discussione possa portare a dei frutti".

Wax contento: "Ho avuto una bella lezione"

Wax si è detto felice delle parole a lui rivolte da Maria de Filippi, imbarazzato ha commentato: