Capodanno ad Amici, Emanuel Lo ai suoi: “Vi siete fatti trasportare”, Wax definito “capobanda” Emanuel Lo, coreografo e insegnante di danza ad Amici, striglia i suoi allievi Maddalena e Samu. “Vi siete fatti trasportare”, li accusa. Arisa aveva definito il suo allievo Wax “capobanda” della bravata di Capodanno.

A cura di Stefania Rocco

Anche Emanuel Lo striglia i suoi allievi dopo la ramanzina per la bravata di Capodanno ad Amici. A pochi minuti dal momento in cui Lorella Cuccarini aveva affrontato NDG, suo allievo, anche il coreografo e maestro di danza ha conovato i suoi ragazzi. La prima a entrare in sala è stata Maddalena che ha già affrontato la sua sfida nel corso della puntata di Amici andata in onda domenica 15 gennaio. La ballerina è riuscita a superare la sua sfidante ma il coreografo ha deciso di imporle comunque una punizione.

La punizione per Maddalena, allieva di Emanuel Lo

Una volta di fronte a lei in saletta, Emanuel Lo ha dato voce alla sua delusione: “Sono profondamente deluso da te. Ti ho vista in atteggiamenti infantili, senza senso. Non puoi prendere esempio da persone che esempio non sono. Pensavo fossi diversa. Vieni da una maglia che poteva essere tua (parla della maglietta del serale, ndr). Quella maglia sta allontanandosi, non so nemmeno se te la do più. Devo vederti concentrata sull’arte. La prima cosa che chiedo è di toglierti il cellulare, seconda cosa vai a dormire alle 10 di sera. Ti controllerò”. Emanuel Lo non ha chiarito chi avrebbe “trasportato” i suoi allievi ma Arisa, nella puntata di domenica, si era rivolta al suo allievo Wax indicandolo come “capobanda”. Dietro le quinte, come rivelato da Alessandro Cattelan, i ragazzi sarebbero apparsi disperati.

Emanuel Lo a Sam: “Sembravi Pinocchio col Gatto e la Volpe”

Le parole più dure sono quelle che il coreografo ha rivolto a Samu, altro suo allievo. A differenza di Maddalena, il ballerino non ha ancora sostenuto la sua sfida e rischia di abbandonare la scuola. Il coach ha voluto ricordarglielo e gli ha fatto sapere che quella bravata gli è costata l’accesso diretto al serale. Ha infatti confidato che, se le cose non fosse andate come sono andate, sarebbe stato pronto a dargli la maglia: